稽古で『矢切の渡し』を共に踊った際、手を握った瞬間の妻の手の「柔らかさ」に、夫は運命を感じて恋に落ちた。

【映像】60歳美人妻のビジュアル（2人のキスも）

2026年4月5日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』は、MCの藤井隆と井上咲楽が新婚さんの驚きの日常や馴れ初めを深掘りするトークバラエティである。今回は、茨城県東海村から登場した26歳の夫と60歳の妻という34歳差の夫婦が登場、大衆演劇の師匠と弟子として出会った年の差カップルの濃密な恋模様が明かされた。

平日はサラリーマンとして働きながら、週に一度の稽古に通っていた晃太さん。入団からしばらくして、二人は『矢切の渡し』という演目を一緒に踊ることになる。それは、許されぬ恋に落ちた男女がすべてを捨てて逃げようとする、情念深い場面を演じる踊りだった。

夫は「手を握った瞬間、もう運命の人かもっていう、思っちゃいましたね」と、稽古中の出来事を回想。藤井隆からその時の感触を詳しく追求されると、夫は「もう、柔らかかったです。もう良かったんすよ、広美さんの手が」と、妻の手の感触に心を奪われたことを正直に告白した 。広美さんの妖艶な舞と、肌が触れ合った瞬間の温度に、若い弟子は「この人は運命の人かもしれない」と確信したと明かしていた。