米株価指数先物 ダウ上げ帳消し、UAEが軍事介入を示唆 米株価指数先物 ダウ上げ帳消し、UAEが軍事介入を示唆

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米株価指数先物 ダウ上げ帳消し、UAEが軍事介入を示唆



東京時間11:46現在

ダウ平均先物JUN 26月限 46585.00（+3.00 +0.01%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6576.00（+5.25 +0.08%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 23958.00（+43.00 +0.18%）



UAEが米国欧州アジアに対し、武力による海峡開放に向けた連合結成を強く求めているとWSJが報じている。



ただ、トランプ氏は戦争終結させたいためUAEの呼びかけに応じない可能性がある。UAEはイランは海峡封鎖することで世界経済を道連れにする覚悟があると主張。

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