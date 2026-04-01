俳優の杉浦太陽（45）が1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。この春高校に入学した長男・青空（せいあ）さんの高校受験について語った。

杉浦は「無事に受験も終わりまして」と近況を報告。中学校で野球部に所属していた長男について「勉強よりも野球と友達命やったから、めちゃくちゃ勉強が苦手やったの」と振り返り、中学3年の夏休みから、やっと受験を意識し始めたことを明かした。

長男が志望した高校については「自分の行きたい高校の像が、自分よりめちゃくちゃ上やったから“絶対行けないよ”“何言ってんだ”っていう高校を選んだんだけど」と、当時の学力では到底入学できないレベルだったと告白。「“もしそれを目指すなら本気で勉強しなさい”って言って、俺も塾探して、いろんな塾行ってあいさつして」と杉浦が学習塾を精査し受験をサポートしたと話した。

夏から通った学習塾については「近所だと、友達もそこに通ってたりするから通いやすいっていうのがあって」と、通いやすさを重視したといい、夏季講習、個別指導、集団授業など「めっちゃ入れて」「スケジュールみたいけど、1日8時間、9時間夏休みも冬休みも塾で」と勉強漬けだったことを回顧。

「自分の行きたい高校には何とか行けた。ほんとよく頑張ったなと思いますね」と見事志望校に合格したことをファンに向け報告した。