俳優の仲野太賀（33）が主演を務めるNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜後8・00）は3月29日、第12話が放送された。話題のシーンを振り返る。

＜※以下、ネタバレ有＞

NHK連続テレビ小説「おちょやん」などの八津弘幸氏がオリジナル脚本を手掛ける大河ドラマ通算65作目。“天下一の補佐役”豊臣秀長を主人公に、豊臣兄弟の絆と奇跡の下克上を描く。兄・豊臣秀吉役は俳優の池松壮亮が演じる。

第12話は「小谷城の再会」。織田信長（小栗旬）は足利義昭（尾上右近）に“天下人の石”と呼ばれる藤戸石（ふじといし）を贈る。しかし義昭は、信長と見据える方向が違うことに気づき始めていた。一方、藤吉郎（池松壮亮）は京都奉行に就任。ある時、任務に追われる小一郎（仲野太賀）と藤吉郎は信長に連れられ、市（宮崎あおい）のいる小谷城を訪ねることに。浅井長政（中島歩）との暮らしは幸せに見えたが、織田を快く思わない長政の父・浅井久政（榎木孝明）が裏で不穏な動きをし…という展開。

藤戸石について、竹中半兵衛（菅田将暉）が宣教師ルイスフロイス（フェルナンデス直行）に説く。

「今は昔、源平の頃から伝わる、勝利をもたらす石。何人かの将軍があれを手にし、天下人の石とも言われています。それを、公方様の御所までお運びするのです」

2022年の大河「鎌倉殿の13人」で小栗旬は北条義時役、菅田将暉は源義経役と“源平の頃”にゆかり。SNS上には「この竹中半兵衛は、前世があの武将だから妙に説得力がある」「源平ゆかりの石を運んでいるノッブも趣深い」などの声。鎌倉殿ファンには“サービスシーン”となった。

次回は5日、第13話「疑惑の花嫁」が放送される。