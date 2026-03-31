4月スタートの明日1日(水)は、西から再び雨の範囲が広がる見込みです。太平洋側を中心にまとまった雨になるでしょう。桜の見頃を迎えた所もありますが、この先も曇りや雨の日が多く、お花見にはあいにくの天気になりそうです。

明日1日は西から再び雨 西日本は気温急降下

明日1日(水)は東シナ海に新たな低気圧が発生し、明後日2日(木)にかけて本州の南岸付近を東へ進みます。



西日本は朝から雨が降り出し、傘の手放せない一日になるでしょう。東日本も昼頃から広く雨で、お帰りの時間帯は本降りの所もありそうです。北日本も夜は東北南部で雨雲のかかる所があるでしょう。今日ほどの大雨にはならない見込みですが、静岡県などでは今日降った雨の影響で地盤の緩んでいる所があります。山や崖など、危険な場所には近づかないようにしてください。





この雨は、西日本では明後日2日(木)にはやみますが、東日本と北日本は2日(木)にかけても雨の残る所が多くなるでしょう。また、西日本では今日と比べて気温が大幅に下がります。最高気温は15℃前後の所が多く、平年より低い所もありそうです。服装選びに注意が必要です。

この先も曇りや雨の日が多い お花見ベスト日は?

桜が満開を迎えた所も増えてきましたが、この先は曇りや雨の日が多くなりそうです。



3日(金)は高気圧に覆われて、全国的に晴れるでしょう。

4日(土)は低気圧の影響で広く雨が降りそうです。風も強まる所が多く、西日本を中心に荒れた天気になる恐れがあります。花散らしの雨になる所もあるため、お花見は3日(金)がベストと言えそうです。5日(日)以降も晴れマークの日が見られますが、前線の影響を受けやすいため雲の広がる所が多くなりそうです。



気温は全国的に平年より高い日が多く、東京でも6日(月)は24℃と、夏日(最高気温が25℃以上)に迫る暖かさになりそうです。朝晩と昼の寒暖差が大きい時期のため、体調管理にお気を付けください。