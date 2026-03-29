「優待でペイントツールが無料に」推し活の幅が広がった29歳女性の株主優待体験
現在上場企業の1500社以上が導入している株主優待。新NISAなどをきっかけに増えた個人投資家に向け、魅力的な優待品をアピールする企業も増えています。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
同居家族構成：本人のみ
居住地：山形県
雇用形態：正社員
年収：550万円
現預金：150万円、リスク資産：800万円
▼リスク資産内訳
・投資信託
・日本株
など
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄として挙げたのは、クリエイター向けの制作ツールを提供するセルシス＜3663＞。
200株以上の保有で、同社のイラスト・マンガ・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 6カ月版」が無料で利用できるそうで、「普段から趣味でデジタルイラスト制作を行っており、ソフトを使用する機会が多かった」ことから購入を決意。
初めて優待商品を受け取った時には「私の世界を広げてくれる贈り物だ」と感じたと言います。
さらに、「デジタルでお絵描きを行える環境が、自然と手に入った」ことで、「お気に入りのキャラクターを描いたり、オリジナルストーリーを形にしたり。推しにまつわる旅行記やイベントリポートのイラストにも活用するなど、推しへの思いを作品に込める時間」も生まれたそうです。
過去には「優待でもらったソフトで同人誌を完成させ、イベントに参加した。その時の高揚感は、今でも忘れられません」と投稿者。
「これからも趣味や日常を豊かにしてくれる、クリエイティブ系や食品・日用品系の優待銘柄を増やしていきたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、皆さんの「買ってよかった優待銘柄」をご紹介。おすすめの銘柄だけでなく、株主優待の魅力や失敗談といったリアルな声を銘柄選びの参考にしてください。
回答者プロフィール年齢性別：29歳女性
同居家族構成：本人のみ
居住地：山形県
雇用形態：正社員
年収：550万円
現預金：150万円、リスク資産：800万円
・投資信託
・日本株
など
「おすすめ優待銘柄はセルシス」投資歴は「5年」、投資信託や日本株を中心に運用しているという20代の投稿者女性。
株主優待目的で最も買ってよかった銘柄として挙げたのは、クリエイター向けの制作ツールを提供するセルシス＜3663＞。
200株以上の保有で、同社のイラスト・マンガ・アニメーション制作アプリ「CLIP STUDIO PAINT EX 1デバイス 6カ月版」が無料で利用できるそうで、「普段から趣味でデジタルイラスト制作を行っており、ソフトを使用する機会が多かった」ことから購入を決意。
初めて優待商品を受け取った時には「私の世界を広げてくれる贈り物だ」と感じたと言います。
さらに、「デジタルでお絵描きを行える環境が、自然と手に入った」ことで、「お気に入りのキャラクターを描いたり、オリジナルストーリーを形にしたり。推しにまつわる旅行記やイベントリポートのイラストにも活用するなど、推しへの思いを作品に込める時間」も生まれたそうです。
「趣味や日常を豊かにしてくれる優待銘柄を増やしていきたい」日ごろ優待銘柄を選ぶ際には、「日用品がもらえる銘柄、もしくは創作活動や推し関連のお出掛けに役立つものがもらえる銘柄を選んで」いるとのこと。
過去には「優待でもらったソフトで同人誌を完成させ、イベントに参加した。その時の高揚感は、今でも忘れられません」と投稿者。
「これからも趣味や日常を豊かにしてくれる、クリエイティブ系や食品・日用品系の優待銘柄を増やしていきたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)