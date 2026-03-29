『リブート』最終回ゲスト解禁→ネットに衝撃走る
俳優の鈴木亮平が主演を務める、TBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜 後9：00）がいよいよ最終回を迎える。怒涛の展開と先の読めないストーリーで話題を集めてきた物語のラストを飾るゲストが発表され、大きな話題を集めている。
【写真】ネットが驚いた”最終回ゲスト”の先行カット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた。第9話では、戸田恵梨香演じる夏海と早瀬が再会を果たし、共に最後の敵へ立ち向かう展開が描かれた。
最終回では、早瀬が永瀬廉演じる冬橋に拘束され、夏海もまた北村有起哉演じる合六に追い詰められる極限状況に。すべてをさらけ出した夏海の覚悟が物語を大きく動かし、100億円を巡る駆け引きがクライマックスへと向かう。夫婦の結末が最大の見どころとなる。
最終回のゲストとして登場するのは、“奇跡の9頭身美女”と話題のモデル・斎藤恭代。捜査一課の刑事・下条茜役でゴールデン帯ドラマ初出演を果たす。視聴者からは「マジ!?」「演技が楽しみ」「最終回のゲストとか大出世じゃん」「これはびっくりなキャスティング」などの声が寄せられている。
【写真】ネットが驚いた”最終回ゲスト”の先行カット
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、顔を変え別人として生きながら事件の真相を追うサスペンス。嘘と真実が交錯する中で、壮絶な運命に翻弄される夫婦の姿を描いてきた。第9話では、戸田恵梨香演じる夏海と早瀬が再会を果たし、共に最後の敵へ立ち向かう展開が描かれた。
最終回のゲストとして登場するのは、“奇跡の9頭身美女”と話題のモデル・斎藤恭代。捜査一課の刑事・下条茜役でゴールデン帯ドラマ初出演を果たす。視聴者からは「マジ!?」「演技が楽しみ」「最終回のゲストとか大出世じゃん」「これはびっくりなキャスティング」などの声が寄せられている。