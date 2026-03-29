Amazonでみてたのとそっくり♡100均の高コスパグッズ

キッチン周りで使うクリップ、せっかくなら見た目も楽しみたいと思うことはありませんか？ただ、デザイン性のあるものは価格が気になって手が出しにくいことも。ダイソーなら、ちょっと遊び心のあるクリップが低価格で手に入ります。袋を留めるだけでなく、目に入るたびにちょっと気分が上がるビジュアルです♡

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商品情報

商品名：フライドポテトクリップセット（6個）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：11.7×1.5×1.8cm（クリップ）／9.5×12×3.1cm（ケース）

内容量：6個入

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480812250

あの見た目がこの価格で！ポテトみたいなクリップ♡ダイソーの『フライドポテトクリップセット』

袋止めに使うクリップ、実用的なデザインもいいけれど、どうせなら見た目も楽しめるものがいいなと思うことがあります。

そんな中、ダイソーのキッチングッズ売り場で見つけたのが、フライドポテトの形をしたクリップ。

似たような商品は通販サイトなどでも見かけますが、安いものでも600円ほど、高いと1,000円くらいすることも。それがダイソーでは200円と手頃な価格で並んでいました。

デザインはストレートタイプのポテトで、ファストフード店のポテトのような見た目。ぽんと置いておくだけで、ちょっとクスッと笑える、遊び心を感じられるデザインです。

ケースは軽め素材！マグネット付きで貼っておける！

セットになっているケースは、クリアファイルのようなペラっとした素材感。しっかりしたケースというよりは軽めのつくりで、クリップに比べると耐久性はそこまで高くなさそうな印象です。

裏面にはマグネットシートが付いているので、冷蔵庫などに貼り付けておくことができます。ただ、磁力はやや控えめ。少し触れたり力が加わると、傾きやすいのがちょっと気になるところでした。

とはいえ、定位置に貼っておけばサッと取り出せるので、使いたいときに迷わず手に取れるのは便利に感じます。

クリップ自体の使い心地は、特別強力というわけではなく、可もなく不可もなくといった印象。日常使いには特に問題ありません。

今回は、ダイソーの『フライドポテトクリップセット（6個）』をご紹介しました。以前、通販サイトで似たタイプのものを購入したことがありますが、質感はややチープで、割れてしまったこともありました。

その点を踏まえると、ダイソーのクリップは200円でこの雰囲気を楽しめるのが魅力。日常にちょっとした遊び心をプラスしたい時、気軽に取り入れやすいアイテムです。

気になる方は、ぜひチェックしてみてください♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年3月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。