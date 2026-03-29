ノンワイヤーでも盛れる♡ツーハッチのぷにぷにブラで理想の美胸に

ノンワイヤーでもしっかり盛りたい、でもラクな着け心地も大切にしたい…そんな願いを叶えてくれる新作が登場♡ツーハッチの新シリーズ「ぷにぷにブラ」は、やわらかなフィット感と美しいバストメイクを両立した注目アイテムです。これまでのノンワイヤーにありがちな“浮き”や“盛れない”悩みに寄り添い、毎日をもっと心地よくしてくれる一枚。新感覚の着け心地をぜひチェックしてみて♪

ぷにぷに触感×美胸メイク

「ぷにぷにブラ」の最大の魅力は、これまでにないやわらかなモールドカップ。

独自の三層構造により、厚みがありながらも硬すぎず、思わず触れたくなる“ぷにぷに”の質感を実現しています。

肌側の段差が少ない設計でカップ浮きを軽減し、バストにしっかりフィット。

ノンワイヤーでも包み込むように支えながら、ふっくらとしたデコルテと上向きの丸胸をメイクします。

さらに4列ホックで細かなサイズ調整が可能。体型に合わせてフィット感を高められるので、長時間でも快適な着け心地をキープ。

ラクさと補整力を両立した、毎日使いたくなる一枚です♪

上質レースにときめく♡Yueの春夏コレクションで叶える洗練ランジェリー

カラー＆商品詳細まとめ

《ぷにぷにブラ》リボンレースブラ＆ショーツ

価格：4,880円(税込)～

・サイズ：A70～F75

・カラー：ピンクベージュ、ピンク、ミント、チャコール、ラベンダー（オフィシャルサイト・店舗限定カラー）

・ショーツタイプ：フルバック／レースバック

華やかさと上品さを兼ね備えたデザインで、春のランジェリー選びにもぴったりです。

毎日をもっと心地よく

ツーハッチのぷにぷにブラは、ラクさと美しさをどちらも叶えたい大人女性にぴったりの新感覚ランジェリー♡ノンワイヤーでもしっかり盛れて、自然なシルエットを演出してくれるのが魅力です。毎日のインナーを見直すだけで、気分もスタイルもぐっとアップ。心地よく過ごしながら、自分らしい美しさを楽しんでみてください♪