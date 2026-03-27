TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」新EDテーマは、YENA初のアニメタイアップとなる「ミラミラ」に決定！

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フジテレビ他にて毎週日曜朝９時より放送中のデジモン完全新作TVアニメーション『DIGIMON BEATBREAK』。2026年４月より放送の新EDテーマは、YENA初のアニメタイアップとなる「ミラミラ」に決定した。

楽曲のキーワードは「前向きさ」「一歩踏み出す勇気」「自分らしさ」「ポジティブなエネルギー」そして「フレンドシップ(友情)」。キャッチーで耳に残るメロディーとリズミカルなトラックをベースにした、「キラキラ×キュート」な世界観を意識した高揚感のあるサウンドで、全体的にポジティブで前向きなエネルギーを感じられる仕上がりとなっている。 歌詞は「フレンドシップ(友情)」をメインテーマに、デジモンビートブレイクでの主人公や登場人物とパートナーデジモンの関係性を「鏡」というキーアイテムを用いて表現し、主人公にとって相手は鏡に映るもう一人の自分と同等に重要で身近な存在なんだよ、というメッセージが込められている。聴き終わったときに友情や夢、ミラクルが起こりそうな希望を感じられるような、明るく背中を押してくれるファイトソング。作中でもキャッチーに扱われるノイズやバグなどの“いらないもの”にも意味を見出し、自分らしさとして取り入れる視点を表した楽曲となっている。

＜YENA コメント＞



日本でアニメのエンディングテーマ曲を歌えることになり、とても驚き、そして光栄に思っています！子供の頃から親しんできたアニメの一部分を、自分の声で彩ることができるなんて、まさに夢のようで、この上ない光栄です。日本語の発音も一生懸命練習し、心を込めてレコーディングしました。この歌が、作品を愛してくださる皆様にとって、ささやかな癒しとときめきになればと願っています。そして、私の歌声を通じて、そのシーンの感情が長く記憶に残ることを願っています。貴重な機会をいただいた分、心を込めて歌いましたので、ぜひたくさん聴いてください(ハート) 日本でも素敵な姿をたくさんお見せできるよう、これからも努力を続けるイェナになります。

●楽曲情報

新EDテーマ

「ミラミラ」

歌：YENA

作詞：zopp, HASEGAWA

作曲：MADLEMON, Yuka Goto

編曲 : MADLEMON, BONGWOO

(ビクターエンタテインメント)

●作品情報

新作TVアニメ『DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）』

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時より放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。

＜INTRODUCTION＞

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

【STAFF】

原案／本郷あきよし

シリーズディレクター／宮元宏彰

シリーズ構成／山口亮太

キャラクターデザイン／小島隆寛

デジモンデザイン／渡辺けんじ

アニメーションデジモンデザイン／浅沼昭弘

美術監督／神綾香

色彩設計／横山さよ子

CGディレクター／大曽根悠介

撮影監督／石山智之

編集／西村英一

音楽／桶狭間ありさ

制作／フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション

【CAST】

天馬トモロウ：入野自由

ゲッコーモン：潘めぐみ

咲夜レーナ：黒沢ともよ

プリスティモン：田村睦心

久遠寺マコト：関根有咲

キロプモン：久野美咲

沢城キョウ：阿座上洋平

ムラサメモン：濱野大輝

＜デジモンとは＞

1997年にリリースされた育成型携帯液晶ゲーム「デジタルモンスター」。手のひらサイズの携帯液晶ゲームでありながらモンスターの育成だけでなく、友達とモンスター同士のバトルを楽しめる斬新な要素により子供たちから圧倒的な支持を集めた。アニメは1999年公開の「デジモンアドベンチャー」を皮切りに、TVシリーズを全９作・映画全13タイトルが制作され、幅広い世代から支持され続けている。

2025年10月より、約2年ぶりの新作となる「DIGIMON BEATBREAK（デジモンビートブレイク）」の放送が開始。

25年以上の歴史があるデジモンは、今なお進化し続けている。

＜YENA プロフィール＞

2018年10月、日韓合同オーディション『PRODUCE 48』から誕生したIZ*ONEのメンバーとしてミニアルバム「COLOR*IZ」でデビュー。IZ*ONEの活動終了後、2022年1月にミニアルバム「SMiLEY」でソロデビュー。韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」で1位、melonチャート1位を獲得し話題となる。

2023年2月に日本での活動を開始。8月9日にシングル「SMILEY-Japanese Ver.-(feat.ちゃんみな)」で日本デビュー。2024年2月に2ndシングル「DNA」、そして2025年11月に初音ミクをゲストに迎えたハイブリッドソング「STAR!(feat. Hatsune Miku)」を配信リリースし、日本国内のみならず海外でも注目を集める。2026年1月21日には、自身のヒット曲「NEMONEMO」の日本語ver.を配信リリース。Instagramのフォロワーは285万を超えるなど、若者から圧倒的な支持を得る次世代ポップアイコン。

(C)本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション

関連リンク

YENA オフィシャルサイト

https://choiyena.jp/

「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/