Snow Manの公式TikTokで、深澤辰哉、向井康二、目黒蓮による「BANG!!」動画が公開され、注目を集めている。

【動画＆写真】深澤辰哉＆向井康二＆目黒蓮「BANG!!」ダンス動画／Snow Man×振り付けを担当したs**t kingzの集合ショット／“坂本商店”Tシャツを着こなす目黒蓮／Snow Man「BANG!!」MV

■深澤辰哉＆向井康二＆目黒蓮「BANG!!」ダンス動画

公開された動画は、目黒の顔をぐっと寄せたドアップからスタート。カメラが引いていくと、「Snow Mart」のセット前で向井と深澤に挟まれるような構図に。「動くな」「撃つぞ」などと声をかけられ、戸惑ったような表情を見せる目黒の姿が印象的だ。

続けて、3人がサビのダンスを披露。手で“銃”を作るキャッチーな振り付けをそろえて見せ、「BANG!!」の世界観をそのまま切り取ったような映像に。スタイリングもそれぞれ個性的で、ネオンが光る「Snow Mart」のセットにも映えている。

動画のラストでは、3人が素早く動き出し、手で“銃”を作りながら敵を追いかけるような勢いでフレームアウト。短い映像ながら、コミカルさと疾走感が詰まった見応えのある内容となっている。

ファンからは「めめ坂本商店の服着てるのかわいい」「3人ともかわいい」「男子校ノリで最高」「最後のふっか面白すぎ」「めめがいるの嬉しい」「踊る直前のめめの笑顔がかわいすぎる」「3人ビジュ良すぎてやばい」といった声が寄せられている。

■Snow Man×振り付けを担当したs**t kingzの集合ショットも話題

■“坂本商店”Tシャツを着こなす目黒蓮

■Snow Man「BANG!!」MV