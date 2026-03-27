チャンネル登録者数300万人を超える人気YouTuberが、現在のパートナーの母親と交わした「緊張のやり取り」について告白。実家への挨拶を巡る、リアルな乙女心を覗かせた。

【映像】彼氏の母親との電話内容

3月26日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が最終回を迎えた。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について、視聴者の赤裸々な体験談を交えながら語り合っていく。

番組内のスタジオトークでは、街頭インタビューの「彼氏の実家での家族会議」という衝撃エピソードを受け、話題は「相手の親との付き合い方」へ。ぺえから「今の彼氏さんのお母さんとかは？」と振られたRIHOは、「（実家が）ちょっと遠くて、直接はまだ会ったことない」と前置きしつつ、電話を通じて交流があることを明かした。

RIHOは、電話口で「『お世話になってます』的な感じはありましたね」と、礼儀正しく挨拶を交わした際の様子を回想。しかし、画面越しに見せる快活なキャラクターとは裏腹に、「でも緊張しますね」とはにかんだ。これに対し、数々の恋愛を経験してきた稲田が「いや、電話の方がマジ（緊張する）……」と深く共感すると、ぺえが「お母さんに『眉毛ないのね』とか試されたりしないの？」と悪ノリ。RIHOがのけぞって爆笑し、スタジオは温かい笑いに包まれた。