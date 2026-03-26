先進機能と上質感と三菱4WD哲学を継承

三菱が送り出したデリカミニは、スーパーハイトワゴンという軽自動車の枠組みに収まりながらも、「デリカ」の名に恥じない走破性を明確に与えられたモデルである。四輪駆動仕様に対する徹底したチューニングは、すでに何度もリポートされているとおりだが、その真価は雪道でこそ明らかになる。

今回、スタッドレスタイヤ装着のフルタイム4WD仕様で積雪路での試乗を行った。

まず強調したいのは、高速道路を含めた舗装路での質感の高さである。スタッドレスタイヤ特有のロードノイズは小さく抑えられ、車体後部からの共振音はほとんど感じない。車線維持も容易で、タイヤに起因するような手応えの弱さも最小限に抑えられている。直進安定性は極めて高く、長距離走行が一般的な普通車よりはるかに楽に感じられる。ハイトワゴンの軽自動車にありがちな横風によるフラつきや接地感の希薄さは極小で、重心の高いスーパーハイトワゴンであることを忘れさせる落ち着きがある。

アルミ製ハブナックルや中空スタビライザーの採用によるロール剛性向上、そして新設計ダンパー「Prosmooth®」の緻密な減衰特性が、スタッドレスタイヤ装着時でも車体姿勢を確実に支えていることがわかる。

雪道に進入し、ダイヤルセレクターを「SNOWモード」に切り替える。すると即座に制御は雪上走行に最適化され、アクセル開度に対するトルクの立ち上がりは穏やかになる。また駆動力配分は滑りを予兆した瞬間に先まわりするような緻密さを見せる。これは単なるトラクションコントロールの介入とは異なり、三菱が磨き上げてきた四駆制御思想の延長線上にあると言えるものだ。

発進時の安心感は特筆に値する。圧雪路での空転は最小限に抑えられ、四輪が同時に路面をつかむ感覚が明確に伝わる。フルタイム4WDの強みは滑ってから修正するのではなく、滑る前に駆動を配分する点にある。とくに登坂路ではその恩恵が顕著で、軽自動車でありながら、ターボトルクを有効に引き出し、力強さで車体を押し上げる。最低地上高16cmの余裕もあり、雪の轍や圧雪の段差をものともせず進んでいくのは頼もしい。

雪道コーナリングではアンダーステアを抑えつつ、穏やかな姿勢変化で旋回を完了する。SNOWモード時はアクセルオフで急激に姿勢が乱れることもなく、ドライバーは余計な修正舵を当てる必要がない。高重心であるはずにもかかわらず、ロールは抑えられ、その立ち上がりは滑らかでドライバーのコントロール下にある感覚が強い。結果として、雪路でも安心して舵を与えられる。

ヒルディセントコントロールも有効だ。下り勾配の凍結路でもブレーキ操作に神経を使うことなく、一定速度のまま降坂できる安心感は大きい。だからこそドライバーはステアリング操作に集中できる。雪国において、この機能は単なる付加価値ではなく、実用装備として重要だ。

雪道での静粛性も見逃せない。遮音材の追加や特殊遮音フィルムガラスの採用により、雪道特有のシャーベット音やスタッドレスのパターンノイズは十分抑え込まれている。軽自動車の域を明らかに超えた静粛性であり、家族を乗せた長距離移動でも疲労はミニマムだろう。静かさゆえ、室内での会話がスムースなのだ。

4WDのデリカミニは、都市型スーパーハイトワゴンにただ悪路走破性を付加しただけのモデルではない。かつて雪国で重用されたパジェロミニの時代から、雪道という現実の使用環境に真正面から向き合ってユーザーの厚い信頼を得てきた。軽自動車の枠を超えた安心感と、三菱らしい4WD哲学。その両立を雪路で改めて確認することができた。

超新型デリカミニを雪道に連れ出したら人気な理由がわかった

■デリカミニが人気なワケ

軽らしからぬ先進装備

軽自動車らしからぬ先進装備の数々も話題。なかでもGoogle 搭載のインフォテイメントシステム（T Premium DELIMARU Package/G Premium DELIMARU Packageに標準装備、T Premium/G Premium/T/Gにはメーカーオプション）や3Dマルチアラウンドモニター（T Premium DELIMARU Package/G Premium DELIMARU Packageに標準装備、T Premium/G Premium/T/Gにはメーカーオプション）による「フロントアンダーフロアビュー」などは軽自動車初の装備として注目だ。

軽らしからぬ上質な内装

軽自動車らしからぬといえば、12.3インチのセンターディスプレイと7インチのカラー液晶メーターが一体化されたすっきりデザインのインパネや撥水生地を採用したシートなども評判で、上質に仕立てられたインテリアも評価が高い

■デリカミニが雪に強いワケ

フルタイム4WD

NAの「G」とターボの「T」、そしてそれぞれに装備の異なる3つの仕様を用意し、そのすべてに4WDが設定されている。そして4WDは、専用ショックアブソーバー「Prosmooth®」による専用セッティングで、高い悪路走破性を実現。

ドライブモード

デリカミニはダッシュセンターに配されたダイヤルセレクターにより5つのドライブモードを選択することができる。ここで「SNOW」を選べば、滑りやすい路面でのトラクションコントロールの介入をより積極的に行ってくれる。

ヒルディセントコントロール

ヒルディセントコントロールを装備。ダイヤルセレクター中央のスイッチでオン/オフ切り替え。オンにすれば、下り勾配でアクセル操作をすることなく一定速度での降坂をアシストしてくれる。これは雪路面でも非常に有用。

グリップコントロール

グリップコントロールは、タイヤの左右で大きく摩擦力が異なる路面など、片側の駆動輪が空転した場合にその駆動輪のブレーキを制御して路面をグリップしている駆動輪に駆動力を伝達。発進をアシストしてくれる。