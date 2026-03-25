ファミマ、商品担当者が選ぶ「お花見マストバイ商品」発表 保冷剤代わりの「冷凍枝豆」等おつまみ＆スイーツ一挙紹介
【モデルプレス＝2026/03/25】ファミリーマートでは、商品担当者が厳選した、プライベートでも愛用する、花見に欠かせない「ファミマルお花見マストバイ商品」を発表した。
【写真】「お花見マストバイ商品」全ラインナップ
今回ファミリーマートでは、日々数々の商品を世に送り出している商品開発担当者へのヒアリングを実施。「自分が本当にお花見に持っていきたい商品は何か」という視点で、数あるファミマルのラインアップの中から自信を持っておすすめする商品を厳選し、そのこだわりポイントや裏技とともに紹介。花見に欠かせないおつまみやお酒に加えて、保冷剤代わりにもなるお役立ち冷凍食品など、ファミリーマートならではのラインアップが揃った。
サラダからは、大人数でシェアしやすく屋外でも手軽に生野菜を楽しめる「大盛！野菜スティック（明太マヨ）」、惣菜・おつまみからは「特製ダレの味付けたまご」「冷たいまま食べる タルタルチキン南蛮」「コールスローサラダ」「肉の旨みとコク パンチェッタ」と屋外でも温め直しが不要な逸品が揃う。揚げ物や濃い味が多くなりがちな花見の口直しに重宝する「冷やし胡瓜一本漬」、桜チップでいぶした芳醇な香りが特徴の「燻製薫る スモークチーズ」は、箸や皿が不要で食べやすい。
菓子類からは「サクサク厚切りポテト 絶品うすしお味 大袋」、「ひねり揚げ うましお味」、「6種類のおいしさ ビスケット&ケーキアソート」など、個包装や大容量でシェアしやすい商品がラインアップ。「一夜干し風 やわらか焼きいか」「肉の旨みがくせになる ジャッキーカルパス（R）」「4種のチーズのコクと旨味 チーかま（R）」といった鉄板つまみも外せない。
冷凍食品からは、持ち運び時の「保冷剤代わり」になる裏技的アイテムが。「レンジで手軽に塩味枝豆」は自然解凍で食べられるため、道中は保冷剤として活用し、会場でおつまみとして楽しめる賢い一品。「注いで飲めるICE 200g」は衛生的なカップ入り氷で、屋外でのオリジナルドリンク作りに活躍する。
酒・飲料からはグラス不要で本格的な味わいが楽しめるアルコールや、華やかなお茶が揃う。食事に合うスッキリとした味わいの「スーパーチューハイ レモン 500ml」や、プチご褒美にぴったりな「シャンテール スパークリング ブラン 280ml」＆「フィオリトゥーラ250ml」はグラスなしで手軽に乾杯できる。
ノンアル派には「Afternoon Tea監修」ペットボトル紅茶各種「アールグレイティー無糖」「シャルドネ香るストレートティー」「ルイボスティー」の3種。華やかな香りで、花見を優雅なティーパーティーのように演出する。（modelpress編集部）
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◆桜のシーズンに欠かせない「お花見マストバイ商品」を厳選
今回ファミリーマートでは、日々数々の商品を世に送り出している商品開発担当者へのヒアリングを実施。「自分が本当にお花見に持っていきたい商品は何か」という視点で、数あるファミマルのラインアップの中から自信を持っておすすめする商品を厳選し、そのこだわりポイントや裏技とともに紹介。花見に欠かせないおつまみやお酒に加えて、保冷剤代わりにもなるお役立ち冷凍食品など、ファミリーマートならではのラインアップが揃った。
◆商品担当が選んだ「お花見マストバイ商品」
サラダからは、大人数でシェアしやすく屋外でも手軽に生野菜を楽しめる「大盛！野菜スティック（明太マヨ）」、惣菜・おつまみからは「特製ダレの味付けたまご」「冷たいまま食べる タルタルチキン南蛮」「コールスローサラダ」「肉の旨みとコク パンチェッタ」と屋外でも温め直しが不要な逸品が揃う。揚げ物や濃い味が多くなりがちな花見の口直しに重宝する「冷やし胡瓜一本漬」、桜チップでいぶした芳醇な香りが特徴の「燻製薫る スモークチーズ」は、箸や皿が不要で食べやすい。
菓子類からは「サクサク厚切りポテト 絶品うすしお味 大袋」、「ひねり揚げ うましお味」、「6種類のおいしさ ビスケット&ケーキアソート」など、個包装や大容量でシェアしやすい商品がラインアップ。「一夜干し風 やわらか焼きいか」「肉の旨みがくせになる ジャッキーカルパス（R）」「4種のチーズのコクと旨味 チーかま（R）」といった鉄板つまみも外せない。
冷凍食品からは、持ち運び時の「保冷剤代わり」になる裏技的アイテムが。「レンジで手軽に塩味枝豆」は自然解凍で食べられるため、道中は保冷剤として活用し、会場でおつまみとして楽しめる賢い一品。「注いで飲めるICE 200g」は衛生的なカップ入り氷で、屋外でのオリジナルドリンク作りに活躍する。
酒・飲料からはグラス不要で本格的な味わいが楽しめるアルコールや、華やかなお茶が揃う。食事に合うスッキリとした味わいの「スーパーチューハイ レモン 500ml」や、プチご褒美にぴったりな「シャンテール スパークリング ブラン 280ml」＆「フィオリトゥーラ250ml」はグラスなしで手軽に乾杯できる。
ノンアル派には「Afternoon Tea監修」ペットボトル紅茶各種「アールグレイティー無糖」「シャルドネ香るストレートティー」「ルイボスティー」の3種。華やかな香りで、花見を優雅なティーパーティーのように演出する。（modelpress編集部）
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