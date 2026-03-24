ブルガリ「エクレティカ」誕生♡芸術と融合した唯一無二の美の世界

イタリアを代表するラグジュアリーブランドブルガリが、新たなハイジュエリーコレクション「エクレティカ」を発表しました。芸術とジュエリーの境界を超えたこのコレクションは、ローマの美と歴史を背景に、自由で大胆な発想から生まれたもの。身にまとうアートともいえる革新的なデザインは、感性を刺激する特別な存在として注目を集めています♡

芸術と融合するエクレティカの魅力

「エクレティカ」は、彫刻・絵画・建築といった多彩な芸術分野からインスピレーションを受けたコレクション。

立体的なボリュームや光と影のコントラスト、鮮やかな色彩のハーモニーが融合し、唯一無二の美を生み出しています。

ブルガリ独自の“アートマンシップ”によって、デザイナーと職人の高度な技術と芸術性が結びつき、ハイジュエリーの新たな可能性を切り開いています。

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ハイジュエリーバッグの革新

バッグ「ディーヴァ ドリーム」

本コレクションでは、ジュエリーの概念を拡張したハイジュエリーバッグも登場。最高級のアリゲーターレザーを使用した10点のバッグは、ジュエリーとレザーアートが融合した特別な存在です。

取り外し可能なクロージャーはネックレスやブローチとしても使用でき、機能性と芸術性を兼ね備えています。

バッグ「ディーヴァ ドリーム」

「ディーヴァドリーム」のイブニングバッグはアールデコの幾何学模様を優雅に表現し、「ドラゴーネ」は鮮やかな色彩で絵画的な魅力を演出。

バッグ「セルペンティ」

バッグ「セルペンティ」

「セルペンティオリジナル」は建築的フォルムを取り入れた洗練されたデザインが特徴です。

バッグ「セルペンティ」

さらに「エクレクティックセルペンティ」では、アイコンであるセルペンティヘッドを現代的に再解釈した新しいシェイプが登場しています。

唯一無二の美を纏う新体験

「エクレティカ」は、単なるジュエリーコレクションを超え、芸術とともに進化するブルガリの哲学を体現した存在です。身に着けることで完成するその美しさは、まさに“生きたアート”♡

日常に特別な輝きを添えてくれるコレクションとして、今後も多くの人を魅了し続けることでしょう。新たな美の世界を、ぜひ体感してみてください♪