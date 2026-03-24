グラミー賞受賞経験のある歌手・俳優のジャスティン・ティンバーレイクが2024年に逮捕された際の映像が公開された。同年6月にニューヨークのサッグ・ハーバーを運転中、一時停止標識で停止せず、走行車線も守っていなかったとして警察に止められ、逮捕されたジャスティン。当時の警官のボディカメラの映像を巡っては、先日ジャスティンの弁護団が公開差し止めを要求していた。しかし、「個人のプライバシーを不当に侵害しない」編集済みバージョンの映像を公開することに同意した」と、「ピープル」誌が入手した裁判所文書には記されている。



【写真】これはリアル！警官の前でまっすぐ歩けるかどうかのテストを受けるジャスティン・ティンバーレイク

TMZが公開したその映像には、ジャスティンが飲酒検査を受けている様子が映されており、「こういう検査は難しい。ドキドキしている」と口にしている。その地の訪問の理由を尋ねられると「ツアー中で。ワールドツアー中なんです。説明が難しいけど」と言って、名前を名乗っている。



ジャスティンはこの一件において、司法取引に応じ、25時間から40時間の社会奉仕活動および、ニューヨーク州での運転免許90日間停止を命じられていた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）