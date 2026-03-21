ホテルの宿泊時に客室でやってはいけない行為について、ホテルサンルートソプラ神戸の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【画像で見る】「えっ…信じられない」 これがホテル宿泊客の非常識な“NG行為”です！

公式アカウントは「ホテルの部屋でやっていいこと やってはいけないこと」というタイトルの動画を投稿。この動画では、スタッフが、部屋でやっていい行為として「浴槽にお湯をためる」「トランプをする」、部屋でやってはいけない行為として「浴室で毛染め」「タオルを持って帰る」「（備品の）電気ポットの中でラーメンを作る」「禁煙室で電子タバコを吸う」をそれぞれ紹介しています。

この投稿に対し、SNS上では「電気ポットで調理とか、そんなことある？ お湯沸かすしか発想にないですが…」「なるほど タオルは備品なんですね」「タオル持って帰るのもあかんのですね」「あるあるです」などの声が上がっています。

特に、電気ポットでの調理について、公式アカウントは「それがあるんですよ〜ビックリしますよね」と信じがたい実態を明かしています。