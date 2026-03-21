結婚前提の彼氏の実家に挨拶に行ったら「その日のうちに電話で別れを告げられた」　ショックで1ヶ月寝込んだ女性【実録マンガ】

【衝撃エピソードをマンガ化】今回は東京都の30代女性が経験したエピソードをお届け。彼氏の実家に挨拶した直後に振られるという壮絶な体験談だ。

当時彼は25〜26歳で年収は600万円ほどだっというから、婚活市場では優良物件と言えるだろう。

その夜、電話がかかってきて……

彼氏の家族が女性のことをよく思っていない、という話もあったという。当時の状況を「水とスポーツドリンクを飲むぐらいで食事はほとんど摂らず、食べてもカロリーメイトくらいでした」と振り返る。

時が経ち、SNSで彼氏をチェックすると……

女性は「Facebookを信用するなら、時系列的にどうやら私と別れた半年から1年後くらいに結婚したようです。二股でないなら、ちょっと早めかもしれませんね」とコメントしていた。現在の夫については「収入はあまり多くはないですが、誠実な方、嘘をつかない方と結婚しました」とのことで、幸せな結婚生活を送っているようだ。（※マンガの制作にはAIを使用しています）

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