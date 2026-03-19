日本サッカー協会（JFA）は19日、英国遠征に臨むサッカー日本代表メンバー28人を発表した。DF冨安健洋(アヤックス)が、24年6月以来、1年9カ月ぶりに日本代表復帰を果たした。日本は3月28日（日本時間29日）にスコットランド代表と、31日（日本時間4月1日）にイングランド代表と対戦する。

冨安の他にも、負傷明けのGK鈴木彩艶(パルマ)、DF伊藤洋輝(バイエルン)らが招集された。初招集はMF塩貝健人(ボルフスブルク)の1人だった。

負傷が伝えられているMF遠藤航（リバプール）、MF南野拓実（モナコ）、MF久保建英（レアル・ソシエダード）、DF長友佑都(FC東京)らは招集外となった。

FIFAランキング38位のスコットランド、同4位のイングランドはともに今夏のW杯北中米大会に出場する。スコットランドはブラジル、モロッコ、ハイチとのC組、優勝候補の一角と目されるイングランドはクロアチア、ガーナ、パナマとのL組に入っている。

＜日本代表メンバー＞

▽GK 早川友基(鹿島)、大迫敬介(広島)、鈴木彩艶(パルマ)

▽DF 谷口彰悟(シントトロイデン)、渡辺剛(フェイエノールト)、冨安健洋(アヤックス)、安藤智哉(ザンクトパウリ)、伊藤洋輝(バイエルン)、瀬古歩夢(ルアーブル)、菅原由勢(ブレーメン)、鈴木淳之介(コペンハーゲン)

▽MF/FW 伊東純也(ゲンク)、鎌田大地(クリスタル・パレス)、三笘薫(ブライトン)、小川航基(NECナイメヘン)、前田大然(セルティック)、堂安律(フランクフルト)、上田綺世(フェイエノールト)、田中碧(リーズ)、町野修斗(ボルシアMG)、中村敬斗(スタッド・ランス)、佐野海舟(マインツ)、鈴木唯人(フライブルク)、藤田譲瑠チマ(ザンクトパウリ)、佐野航大(NECナイメヘン)、塩貝健人(ボルフスブルク)、後藤啓介(シントトロイデン)、佐藤龍之介(FC東京)