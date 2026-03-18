3月18日、明治安田J1百年構想リーグEAST第7節のFC町田ゼルビア対鹿島アントラーズの試合がMUFGスタジアム（国立競技場）で行われた。



開始4分、試合がいきなり動く。柴崎がレオ・セアラへパスを通すと、右サイドを上がってきた松村へパス。少し持ち運びクロスを上げると、ファーサイドで鈴木が合わせゴール。序盤からボールを握った鹿島が先制に成功する。



7分町田にチャンス。ナ・サンホが右サイドへボールを展開すると、中村がダイレクトでクロス。走り込んだナ・サンホの元へボールがきたが、うまく合わせることができず。





鹿島がボールを握る時間が長く町田はなかなか敵陣深い位置まで入っていけず、テテ・イェンギへのロングボールも植田とキム・テヒョンに跳ね返されてしまう。30分町田は左サイドで起点を作り、パスを受けた中山がPA内に侵入しいいクロスを上げるが、味方には合わず。一方の鹿島は依然としてボールを握るものの序盤に比べシュートまでの形が作れない。43分鹿島が追加点に成功する。町田のビルドアップに三竿がプレスをかけ、ミスを誘う。パスカットした松村がPA付近の田川へボールを送り、最後は三竿。自身のプレスでミスを誘い、最後はしっかり得点まで奪った。序盤に得点を奪い、優位に試合を進められた鹿島が2点のリードで前半を折り返す。2点を追いかける町田は後半から前と林、藤尾、相馬の4人をピッチに送り込む。一方の鹿島はメンバー交代なしで後半に臨む。55分町田にチャンス。ロングボールを相馬が競り勝つと、ボールはPA内でフリーの藤尾へ。藤尾は右足を振り抜いたが、これはGK早川がビッグセーブ。4枚替えの町田はアグレッシブに前に出る。町田は左サイドの相馬を中心に前半よりも攻撃の形が作れるようになるも鹿島が体を張った守備でやらせない。すると流れを変えるべく鹿島は63分に林とチャヴリッチを投入する。69分町田に決定機。エリキと増山で右サイドを突破すると、マイナスのクロスに藤尾が合わせるが、またしても早川がビッグセーブ。鹿島が体を張った守備で失点を許さない。町田ペースで後半は試合が進む中、鹿島は72分に2枚替え。知念と小川を投入する。すると76分カウンターから小川が左サイドを抜け出しシュート。これはGK谷のセーブに阻まれるが、こぼれ球を再び鹿島がひろうと、最後は右サイドからのクロスを小川が右足ボレーを叩き込みゴール。かと思われたが、これはVARの結果オフサイドとなり、取り消しに。町田としては助かる形となった。まず1点を返したい町田は80分に仙頭を投入。しかし次の決定機は鹿島に86分左サイドからのクロスにチャヴリッチが合わせるもこれはクロスバーに弾かれる。試合を決める3点目にはならなかった。再び勢いに乗る鹿島は後半AT、またしても左サイドで起点を作るとレオ・セアラのクロスをチャヴリッチが今度は沈めゴール。試合を決めるダメ押し点を決めた。町田は後半選手交代により盛り返したものの、前半2点のリードを効果的に使った鹿島が最後まで失点も許さず3-0で勝利。これで鹿島は6連勝を飾った。FC町田ゼルビア 0-3 鹿島アントラーズFC町田ゼルビア得点者鹿島アントラーズ得点者鈴木優磨（5分）、三竿健斗（44分）、アレクサンダル・チャヴリッチ（90+1分）