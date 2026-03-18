【CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.】 【CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.】 7月 発売予定 価格 ゴジラ：6,270円 へドラ：4,620円 楽天ブックス限定商品

CCP JAPANは、ソフビフィギュア「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.」と「CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.」を7月に発売する。楽天ブックスにて予約を受け付けており、価格はゴジラが6,270円、へドラが4,620円。

本製品は、ゴジラのレトロポップなソフビフィギュアを展開するフィギュアメーカー「CCP JAPAN」より、「ヘドラ」と「ゴジラ（2016）」の2種を、「CCPミドルサイズシリーズ」から楽天ブックス限定カラーで商品化したもの。

「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.」は、深い紅色のメタリックレッドのカラーリングで商品化しており、ボディのカラーリングは1色のみではなく、各所にシルバーや明るいレッド彩色を加え立体感を演出。全身の造形や質感の違いを際立たせており、ゴジラ（2016）の特徴的な瞳もシルバーでしっかりと塗り分けが施されている。

「CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.」は、パンダカラーのヘドラを表現しており、成形色と彩色をたくみに使い分けることで、ヘドラであるのにパンダに見える、不思議なソフビに仕上げている。

背面にいたるまで、パンダの毛色の配色をしっかりグラデーション塗装で再現し、シンプルながらもこだわりのバランスで仕上げられており、ボディと同様に黒と白で構成された目玉なども魅力的である。

また本製品以外にも楽天ブックスでは、カラフルなメタリックカラーで表現された「CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ブルー Ver.」や「CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ピンク Ver.」の予約受付も実施している。

「CCP ミドルサイズシリーズ ゴジラEX ゴジラ（2016）熱線放射 クリムゾン Ver.」

「CCP ミドルサイズシリーズ ヘドラ パンダ Ver.」

「CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ブルー Ver.」

「CCPミドルサイズシリーズ ヘドラ グラディエント ピンク Ver.」

仕様：彩色済み完成品 サイズ：全高 約135mm 素材：PVC（ソフビ製）仕様：彩色済み完成品 サイズ：全高 約120mm 素材：PVC（ソフビ製）発売日：2026年5月 価格：4,620円 仕様：彩色済み完成品 サイズ：全高 約130mm 素材：PVC（ソフビ製）発売日：2026年5月 価格：4,620円 仕様：彩色済み完成品 サイズ：全高 約130mm 素材：PVC（ソフビ製）

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