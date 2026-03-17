1枚190円パンケーキも、コナズ珈琲の新ブランドが誕生　コナコーヒーを2製法で提供【KNOWS COFFEE】

「コナズ珈琲」を全国52店舗展開するトリドールホールディングスグループの株式会社KONA’Sは、新たなカフェブランド「KNOWS COFFEE（ノーズコーヒー）」を立ち上げた。1号店を3月18日、千葉県習志野市の「イオンモール津田沼South」にグランドオープンする。

既存ブランド「コナズ珈琲」は、郊外ロードサイドの大規模店舗（90〜130坪）を中心に展開してきた。それに対し、新ブランドの「KNOWS COFFEE」は、ショッピングモールや駅ナカ・駅近といった小規模立地（20〜40坪）への出店を想定する。コナズ珈琲が持つハワイの世界観や体験価値を、都市部や日常利用のシーンへ広げ、ブランドの裾野を拡大する狙いだ。

KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South

〈コナコーヒーを珍しいナチュラル製法で楽しめる〉

最大の特徴は、希少な「ハワイコナ100％」のコーヒーを、2つの精製方法で提供する点にある。

一般的に流通するコーヒー豆は、果肉を取り除いて発酵させる「ウォッシュド製法」が主流。一方、果実を残したまま乾燥・発酵させる「ナチュラル製法」は、フルーティーな香りや酸味が特徴だが、乾燥期間が長く発酵管理も難しいため流通量が限られている。チェーン店で両方を提供する例はほとんどないという。

希少な「ハワイコナ100％」のコーヒーを2つの製法で提供

今回このナチュラル製法のコナコーヒーを提供できるようになった背景には、ハワイ島のコーヒー農家との出会いがある。

KONA’Sの阿部和剛社長がハワイで出会ったコーヒーファーマーのダグラス氏が生産するコーヒーは、独自の風味が特徴。KONA’Sではこの豆を日本で展開できないか模索してきた。コナコーヒーは生産量が限られるため安定供給が課題だったが、「KNOWS COFFEE」の展開ペースに合わせてナチュラル製法の豆を確保できる見通しが立ったことで、今回の導入が実現したという。

フードメニューは、1枚税込190円から楽しめるパンケーキを主軸に展開。サラダやサンドイッチ、アサイーボウルなどもそろえ、テイクアウトにも対応する。想定客単価は約900円。

【この記事の全ての画像(12点)を見る】トリュフベーコンエッグパンケーキ、ティラミスパンケーキ など

〈心地よく落ち着ける空間のカフェに〉

3月16日に開催されたメディア向け内覧会で阿部社長は、新ブランド立ち上げの背景としてカフェ市場の変化を挙げた。

阿部社長は「コロナ禍以降、ノマドワーカーの増加によってカフェが作業の場所になり、席の奪い合いや混雑で“落ち着く場所”ではなくなっていると感じている」と説明する。そのうえで、「機械化や省人化は便利ですが、その一方で人と人の温かみが少しずつ失われているのではないかと感じている。だからこそ、ゆったりした空間と人の温かみを大切にしたカフェをつくりたい」と語った。

株式会社KONA’S阿部和剛社長

KNOWS COFFEEのコンセプトは「いちばん近いサンセット」。忙しい日常の中で、ハワイの夕日のように自分をリセットできる時間を提供する空間を目指す。

店内はウッド素材を基調に、グリーンやブラウン、オレンジ、ホワイトなど、ハワイの自然やサンセットをイメージした温かみのある配色とした。また、店内中央にはパンケーキが焼き上がる様子を目の前で楽しめる「パンケーキバー」を設置。焼き上がる香りやライブ感も体験できる演出とした。

パンケーキが焼き上がる様子を目の前で楽しめる

パンケーキはコナズ珈琲でも人気メニューだが、「KNOWS COFFEE」では生地や仕立てを変更。目の前でバーナーを使って仕上げる「トリュフバターパンケーキ」や「ブリュレパンケーキ」、食事系の「トリュフベーコンエッグパンケーキ」などをそろえる。

【画像】目の前でバーナーを使って仕上げる「トリュフバターパンケーキ」を作る様子 など

パンケーキに合わせるフルーツソースも注文ごとにブレンダーで仕上げる。マンゴーやストロベリーなど全5種類を用意し、フレッシュな味わいを楽しめる。

注文を受けてからブレンダーで仕上げるフルーツソースをかけて楽しむパンケーキ

1号店が出店する「イオンモール津田沼South」は、JR津田沼駅から徒歩7分、京成電鉄松戸線「新津田沼駅」直結のショッピングモール。「津田沼12番街ビル」を刷新し、3月18日にグランドオープンする大型複合商業施設で、多様な客層が訪れる立地だ。子どもから高齢者まで幅広い層に「KNOWS COFFEE」を体験してもらいたいとしている。

2号店はすでに決定しており、埼玉県越谷市の「レイクタウン」内に5月下旬以降のオープンを予定している。

さらにKONA’Sでは、新ブランドとしてハワイアンカフェバー「goodNess（グッドネス）」の展開も計画。1号店を5月28日、渋谷マークシティに出店予定で、アルコールを中心とした業態として首都圏の繁華街立地を狙う。

これにより同社は、主力の「コナズ珈琲」に加え、マラサダ専門店「PALM WAGON」、新ブランド「KNOWS COFFEE」「goodNess」の4業態体制でブランド展開を進める。

〈「KNOWS COFFEE」メニュー(一部抜粋、価格はすべて税込)〉

◆ハンドドリップ

ハンドドリップでの提供となり、注文を受けてから一杯ずつ淹れる。

・コナウォッシュド Hot／Ice (850円)

・コナナチュラル Hot／Ice (850円)

◆ブレンドコーヒー

ハワイコナの豆を30%使用した「コナブレンド」や、「ハウスブレンド」の浅煎り、深煎りなどを取りそろえる。

・コナブレンド Hot／Ice (610円)

・ハウスブレンド 浅煎り Hot／Ice (520円)

・ハウスブレンド 深煎り Hot／Ice(520円)

・本日のコーヒー Hot／Ice(M460円 S410円 L510円)

コナブレンド、ハウスブレンドの浅煎り、深煎り、の3種類の豆を日替わりで提供。

◆エスプレッソ

・KNOWSラテ Hot／Ice(M570円 S520円 L620円)

・いちご抹茶ラテ Hot／Ice(M630円 S580円 L680円)

◆パンケーキ＆フード

・ホイップバターパンケーキ(190円)

・トリュフバターパンケーキ(290円)

・ティラミスパンケーキ(780円)

・ストロベリーソース パンケーキ(780円)

・マンゴーソースパンケーキ(780円)

【画像】ハワイアンコブ、スパイシーフリフリチキングリルサンド、アサイーボウル など

・ハワイアンコブ(690円)

・スパイシーフリフリチキングリルサンド(890円)

・アサイーボウル(1,200円)

■「KNOWS COFFEE イオンモール津田沼South」店舗概要

・所在地

千葉県習志野市津田沼1-10-30 イオンモール津田沼South 2階

・アクセス

京成松戸線新津田沼駅直結 JR総武線 津田沼駅 徒歩7分

・営業時間

7：00〜22：00（L.O 21:30)

・定休

なし

※イオンモール津田沼Southに準じる

・席数

55席

・駐車場

あり