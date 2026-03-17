約23万円の廉価モデル「和」

急ぎの移動や公共交通機関の代替手段として利用されるタクシーは、これまでさまざまな車両が用いられていましたが、2017年10月にトヨタが発売したタクシー専用車両「JPN TAXI（ジャパンタクシー）」の登場を皮切りに、各地で急速に普及しました。



街なかでみかけるジャパンタクシーのほとんどは、上級タイプが多いなか、実は導入コストのかからない廉価モデルも設定されています。

新世代タクシー車両の知られざる「お手頃グレード」を紹介します。

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JPN TAXIは、従来のタクシー車両とは大きく異なる特徴を持っています。これまで主流だった4ドアセダンから、5ドアハイトワゴンスタイルへと転換を図りました。

開発の背景には、高齢社会対応やバリアフリー対応、訪日外国人観光客の増加があります。加えて日本独自の「おもてなし精神」の体現と、環境性能への配慮が設計思想として盛り込まれています。

ベース車両には、コンパクトミニバン「シエンタ」（先代モデル）を採用しました。シエンタが持つ居住性の良さと使い勝手を活用し、タクシー専用として最適化を図っています。

車体寸法は全長4400mm×全幅1695mm×全高1750mm、ホイールベース2750mmで、5ナンバー（小型車）枠を維持しています。

最大の特徴は、左側リアの大開口電動スライドドアです。低床でフラットなフロア構造により、車椅子での乗車が可能となっています。一方で右側リアドアはヒンジ式とし、車道での乗降時にドア開状態が後続車から視認されやすい設計としました。

リア席の装備も充実しています。大型グリップやUSBポート、シートヒーター、前席エアコンからの冷風を送るサーキュレーター、バックル照明付きシートベルトなどを配置し、乗客の快適性向上を図っています。

ラゲッジ容量は401L（VDA法）を確保しており、スーツケース2個の平積みやゴルフバッグ4個の収納に対応します。

外観デザインでは、格子状グリルや日本独自の「深藍」カラー、フェンダーミラーの採用により、流行に左右されない安心感と一目でタクシーと分かる外観を実現しています。

パワートレインには、「THS（トヨタ・ハイブリッド・システム）II」をベースとした新開発の1.5LのLPGハイブリッドシステムを搭載します。

LPG（液化石油ガス）はコスト面で優位性があり、タクシー業界では一般的な燃料です。このシステムは最大出力74ps・最大トルク111Nmを発揮し、燃費性能16.5km／L（WLTCモード）を達成しています。

タクシー用途を考慮した耐久性も重視されています。頑丈なサスペンションや補修しやすい塗装、交換が容易なバンパーやライトレンズ、メンテナンスフリーとなるベルト不要の補機類などを採用しました。

安全装備では、予防安全パッケージ「トヨタ セーフティ センス」を全車に標準装備し、6エアバッグシステムも備えています。

市場投入後は、2020年東京オリンピックを見据えて東京都23区の大手事業者を中心に大量導入が進みました。現在では地方都市でも採用が拡大し、タクシー業界の主力車種として定着しています。

これまでに複数回の改良が実施されており、2025年6月にも一部改良を実施しています。LPGタンク容量を従来の52Lから58Lに拡大し、一充填当たりの航続距離を延長しました。

トヨタ セーフティ センスも機能向上を図り、検知精度や検知対象の拡大、緊急時操舵支援機能や低速時加速抑制機能を新たに採用しました。車線逸脱抑制機能や、上級グレード「匠」にはブラインドスポットモニターも設定されています。

このほか、メーターデザインの変更により視認性が向上し、運転操作性の向上に寄与しています。

ラインナップは2タイプで、上級仕様「匠（たくみ）」と、標準グレード「和（なごみ）」を用意します。価格は消費税込みで345万5100円から368万600円に設定されています。

匠では、スポークタイプの高輝度ホイールキャップやメッキ加飾、ボディ同色のバンパー、LEDヘッドライトのほか、リアシートヒーターや天井サーキュレーターなどを装備しますが、和ではこれらの装備が削除され、約23万円の低価格を実現しています。

車両をいちどに大量導入する事業者では、この価格差は無視できないものとなりますが、廉価モデルとはいえ、次世代タクシーとして必要にして十分な装備を持っており、運転手と乗客双方にとっての使い勝手は不変です。

多くの事業者で上級モデル 匠が導入されており、和モデルは少々珍しいものとなっています。タクシーに乗る機会があったら、手を上げて停車したジャパンタクシーがどちらのグレードなのかに注目してみると面白いかもしれません。