ワールド・ベースボール・クラシック

野球日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でベネズエラに5-8で敗れ、連覇を逃した。失意の敗戦直後、ベンチで目撃された33歳の振る舞いに喝采が広がっている。

9回2死から大谷が遊飛に倒れ、連覇の夢が消えた侍ジャパン。試合後、ナインはベンチ前に整列し、マイアミまで応援に来てくれたファンへ感謝の一礼を見せた。その後、配信したNetflixの中継カメラはベンチの様子を映していた中で、視聴者の目を奪ったのが牧原大成（ソフトバンク）の振る舞いだった。

この試合、グラウンドに立つことはなくベンチで戦況を見つめた牧原が、他の選手が続々と去っていく中、黙々とゴミを集める様子が目撃されていた。空になったペットボトルを集め、片付け終えると、最後はグラウンドへ一礼してその場を後にしていた。

中継を見ていたX上のファンは「試合終わったあとベンチ片付けたりとマッキーには頭が下がる」「ベンチ内のゴミ拾いを最後までしていた牧原大成選手 こういう姿を見て野球ファンとして誇りに思います」「お辞儀してベンチ裏行くの見た時泣きそうになった」などと反応。6回に逆転3ランを浴びた伊藤大海投手（日本ハム）には声をかけて気遣うなど、チームを支えた行動がファンの胸を打っていた。



（THE ANSWER編集部）