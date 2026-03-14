「このまま今の仕事を続けていいのか…？」

「職場が不満だらけ」「年収が低い」「将来が見えない」理由はさまざまあれ、「転職」を考えたことのある人は多いだろう。しかし転職は大きな決断ゆえの「迷い」がつきもの。「失敗リスクが怖い」「やりたいことがない」「転職先が見つからない」など、一歩を踏み出す勇気が出ないものだ。

「実は転職は人生の一大イベントにせず、“毎日ちょっとずつ考える”くらいが一番うまくいくんです」と語るのは、7回の転職で年収を6倍にした外資系うさぎのちょこさんだ。コネ無し、スキル無し、英語も苦手だったにもかかわらず、「年収と納得感の“両取り”」をし続けてきた秘訣とは何か？ 今回は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の中から、「うまくいくためのゆる転職活動の仕方」を紹介する。

転職を「イベント」にしない

転職面接は、「人生の一大イベント」と考えている人も多いかもしれません。実際、目の前の内定が取れるかどうかで、人生の今後数年、十数年の過ごし方が変わってくるとなると、なおさらです。

しかし、だからこそ私がおすすめしているのが「ゆる転職」。転職の時だけ一生懸命頑張るのではなく、ひびゆるやかに転職活動をして、来たるべきチャンスに備える方法です。

「ゆる転職」のスタンスを取るだけで、転職の成功率は飛躍的に上がります。なぜなら、求人のアンテナを日頃から広く張っているため、転職慣れ、できるからです。

たとえば、次のような「面接でのミス」も、回避することができます。今回は「転職面接のNGフレーズ」について、紹介しましょう。

「受かるかどうか」より「合うかどうか」

転職面談というと、「自分をよく見せて受かること」を目的にしがちですが、実はそれ以上に「この会社、自分に合いそう？」という視点も大事になります。

もちろん、好印象を与えることは大事ですが、それ以上に「この環境で自分がどう働くか」をリアルに想像できるかがポイントになります。

なので「とにかく御社で働きたいです！」のような、自分が合格するためだけの発言では、とても内定を手にすることはできまないでしょう。

「組んだら、良い仕事ができるか？」

私も実際、面談を通じて「この会社の空気感、なんか合わないかも」と感じて辞退したケースもありました。逆に、もともと志望度が高くなかった会社でも、面談での対話を通じて「事前に思っていた以上に良い会社かも」と志望度が上がったこともあります。

選考を通過できるかどうかに一喜一憂するよりも、「この会社と組んで、良い仕事ができるか」という目線を持つことで、面談の時間が自分の意思決定に直結する対話の場に変わるのです。

（本記事は『ゆる転職 リスクを抑えて年収1000万円を目指せる生き方』の一部を調整・加筆した原稿です）