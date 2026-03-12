快適な空間を実現した軽キャンパー

2025年11月8日から9日にかけてマリンメッセ福岡で開催されたキャンピングカーの催し「福岡キャンピングカーショー2025」において、島根県益田市に拠点を置くスマイルファクトリーが、スズキ「エブリイ」をベース車両とした軽キャンピングカー「オフタイム ヴィレージュ」を公開し話題を集めました。

スマイルファクトリーは新車や中古車の販売を手がける一方で、エブリイを基にしたキャンピングカーの製作も行っています。同モデルはどのような特徴を備えているのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「“2人”寝られる“快適”軽バン」です！ 画像で見る（30枚以上）

このオフタイム ヴィレージュは、エブリイの中でも最高出力64psを発生するターボエンジンを搭載し、高速道路でも力強い走りを見せる「JOINターボ」グレード（パートタイム4WD車）がベースです。

ボディサイズは軽自動車規格内の全長3395mm×全幅1475mm×全高1895mmで、ベース車両から変更はありません。展示されたクルマには、2025年7月の一部改良で追加された新色「ツールオレンジ」が採用されており、ポップで明るい印象を与えていました。

室内を確認すると、ベース車両の後部座席を格納したスペースに、ブラウンの革調生地で仕上げられたフラットなベッドマットが広がります。ベッドの下には収納スペースが確保され、側面にはシンプルな手すりと棚も備わっていました。

特に注目される装備が、天井に設置された薄型の12Vクーラーです。家庭用エアコンのような形状で、会場では実際に稼働しており、車内に涼しい風を送っていました。スタッフによると、この天井設置型のクーラーは来場者から「室内が広く見え、すっきりしている」と評判が良かったとのことです。なお、乗車定員はベース車両と同じ4名で、就寝は2名となっています。

会場の担当者は、このクルマの電源システムについて、200アンペアのリチウムイオン電池製サブバッテリーを標準で装備している点を強みとして挙げています。軽自動車のエンジン出力では1時間の走行で蓄電できるのは約30アンペア程度のため、大きすぎるバッテリーでは充電が追いつかないという課題があります。

そこで、12Vクーラーの稼働時間を考慮しつつ、約10時間未満で満充電が可能な容量として200アンペアを選択したとのことです。また、外部充電機能は50アンペアに対応しており、非常に速いペースでの充電が可能です。

オフタイム ヴィレージュの車両本体価格（以下、消費税込）は353万9000円です。展示されていたクルマは、オプションのパワースライドドアやディスプレイオーディオ、12Vクーラーなどを装備し、価格は414万100円と提示されていました。