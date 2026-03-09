『葬送のフリーレン』まさかのコラボ絵！人気漫画家が描き大反響「個性がガッツリ」「天使だ」
テレビアニメ『葬送のフリーレン』第2期放送を記念して、公式Xにて『魔王城でおやすみ』の作者・熊之股鍵次からの応援イラストが公開された。コメディ風に描かれた美少女のフリーレンが描かれている。
【画像】コメディ風な顔！サンデー漫画家が描いた『フリーレン』イラスト
イラストは、コメディタッチに描かれたフリーレンを見ることができ、ネット上では「この企画色んな漫画家さんの個性がガッツリ出て見ていて本当に楽しい。神企画ですな」「熊之股先生のフリーレン可愛ええ」「睡眠のスヤーリスがついに」「天使だ、これは、可愛すぎる」「まさかの！きっと一緒に寝かせておいたらずーっと寝てるぞこの2人」などと歓喜の声をあげている。
週刊少年サンデーで連載中の『葬送のフリーレン』は、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリー。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞しており、原作コミックスは累計3500万部を突破している。
2023年9月〜24年3月にかけて放送されたアニメ第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれている。
