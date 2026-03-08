Da-iCE¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãEntranCE¡ä¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é¤¬±ÇÁüºîÉÊ²½
Da-iCE¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê4ÅÔ»Ô8¸ø±é¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ ËÜºî¤Ë¤Ï¡¢¡ÖCITRUS¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¡¢¡ÖI wonder¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËDa-iCE¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢Da-iCE¤ò¤è¤êÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦°Ù¤Î¡ÉEntranCE(Æþ¸ý)¡É¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¥Ä¥¢¡¼¤ÎËÜÊÔ±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¹ë²ÚÈ×¤Ë¤Ï¥Ä¥¢¡¼¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤ä¡¢2025Ç¯9·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ãROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025¡ä¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡ãCOUNTDOWN JAPAN 25/26¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤âÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ Da-iCE¤Ï¸½ºß¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTERMiNaL¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡×¡ä¤ò³«ºÅÃæ¡£ LIVE DVD/Blu-ray¡ØDa-iCE ARENA TOUR 2025 -EntranCE-¡Ù ¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Û ¢¹ë²ÚÈ× Blu-ray Disc3ËçÁÈ ½é²óÀ¸»º¸ÂÄê ÆÃ¼ì¾¦ÉÊ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ¡ï19,800¡ÊÀÇ¹þ¡Ë £ÄÌ¾ïÈ× DVD(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ¡ï8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¤ÄÌ¾ïÈ× Blu-ray Disc(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ¡ï8,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ New Album¡ØTERMiNaL¡Ù ¡Ú¾¦ÉÊ·ÁÂÖ¡Û ¡ãDa-iCE ARENA TOUR 2026 -TERMiNaL-¡ä ¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë(³«¾ì»þ´Ö/³«±é»þ´Ö) ´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
Í½Ìó¡¡https://da-ice.lnk.to/TOUR2025EntranCE
¹ë²ÚÈ×¶¦ÄÌ
Disc-1¡Á3¡¡DVD/Blu-ray
¢¡Arena Tour -EntranCE- ËÜÊÔ
¢¡Arena Tour -EntranCE- ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
¢¡ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025 ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¢¡COUNTDOWN JAPAN 25/26 ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
Disc-1
¢¡Arena Tour -EntranCE- ËÜÊÔ
2026Ç¯1·î14Æü(¿å) ¥ê¥ê¡¼¥¹
https://Da-iCE.lnk.to/TERMiNaL
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¹ë²ÚÈ× AL+DVD3ËçÁÈ / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\25,000
¡¦½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¹ë²ÚÈ× AL+Blu-ray Disc3ËçÁÈ / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\25,000
¡¦AL+DVD2ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\9,680
¡¦AL+Blu-ray Disc2ËçÁÈ(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\9,680
¡¦AL(¥¹¥Þ¥×¥éÂÐ±þ) / ÀÇ¹þ²Á³Ê¡§\3,900
https://da-ice.jp/news/detail.php?id=1128662
2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼ 16:00/17:00
2026Ç¯1·î25Æü(Æü)¡ÚÊ¡²¬¡ÛÊ¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼ 14:00/15:00
2026Ç¯1·î31Æü(ÅÚ)¡Ú¹áÀî¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî16:00/17:00
2026Ç¯2·î1Æü(Æü) ¡Ú¹áÀî¡Û¤¢¤Ê¤Ö¤¥¢¥ê¡¼¥Ê¹áÀî14:00/15:00
2026Ç¯2·î7Æü(ÅÚ)¡ÚµÜ¾ë¡Û¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ16:00/17:00
2026Ç¯2·î8Æü(Æü)¡ÚµÜ¾ë¡Û¥¼¥Ó¥ª¥¢¥ê¡¼¥ÊÀçÂæ14:00/15:00
2026Ç¯2·î21Æü(ÅÚ)¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» 16:00/17:00
2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¡Ú¿·³ã¡Û¼ëºí¥á¥Ã¥» 14:00/15:00
2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ)¡ÚÅìµþ¡ÛÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê 16:00/17:00
2026Ç¯3·î1Æü(Æü)¡ÚÅìµþ¡ÛÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê 14:00/15:00
2026Ç¯3·î7Æü(ÅÚ)¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛGLION ARENA KOBE 16:00/17:00
2026Ç¯3·î8Æü(Æü)¡ÚÊ¼¸Ë¡ÛGLION ARENA KOBE 14:00/15:00
2026Ç¯3·î21Æü(ÅÚ)¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM 16:00/17:00
2026Ç¯3·î22Æü(Æü)¡Ú¿ÀÆàÀî¡Û¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM 14:00/15:00
2026Ç¯4·î11Æü(ÅÚ)¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê16:00/17:00
2026Ç¯4·î12Æü(Æü)¡Ú¹Åç¡Û¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê14:00/15:00
2026Ç¯4·î18Æü(ÅÚ)¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë16:00/17:00
2026Ç¯4·î19Æü(Æü) ¡Ú°¦ÃÎ¡ÛÆüËÜ¥¬¥¤¥·¥Û¡¼¥ë14:00/15:00
2026Ç¯4·î25Æü(ÅÚ)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê 16:00/17:00
2026Ç¯4·î26Æü(Æü)¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û¿¿¶ðÆâ¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê 14:00/15:00
