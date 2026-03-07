3月7日の運勢第1位は水瓶座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

すべての星座の運勢を見る

★第1位……水瓶座

恋愛に小さなチャンスが訪れる日。相手の様子をじっくり観察してみてください。何気ないしぐさや視線の中に、心を動かすヒントが隠れていそうです。きっかけを見つけたら、あなたからのひと言が関係をぐっと進めてくれます。

★第2位……双子座

あなたの言葉と笑顔から生まれた幸せが、どんどん広がっていく日。自分の意見を伝えるときは、冷静で落ち着いた話し方を心がけてみて。そして、会話の場では、あなたの素敵な笑顔を忘れないで。知的な魅力がいつも以上に際立って見えそうです。

★第3位……天秤座

お金やライフスタイルについて、前向きな見直しができるタイミング。今あるものを冷静に確認することで、次の一手がクリアに見えてきそうです。気になる支出や将来のプランがあるなら、紙に書いて整理することでアイデアが湧いてきます。

★第4位……蠍座

「恋とはこういうもの」と決めつける気持ちが強くなりやすい日。でも今日は、少し枠を外してみると心が軽くなります。過去の経験や常識に縛られず、今この瞬間の気持ちを大切にして。型にはまらない恋こそ、新しい幸せの形を見せてくれそうです。

★第5位……魚座

誰かのために動くと、心が満たされる日。その行動が、結果的にあなたの一日を心から充実させるカギになります。人を支えたり、誰かの役に立ったりすることで、あなたの持っている可能性や強さに改めて気づけるでしょう。