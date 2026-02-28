バスケ男子日本代表の韓国戦ロスター12名発表…ホーキンソンと佐土原遼がメンバー入り

2月28日、日本バスケットボール協会（JBA）は、3月1日の「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window2」男子韓国代表（FIBAランキング56位）戦に臨む男子日本代表（同22位）のロスター12名を発表した。

桶谷大ヘッドコーチの新体制初陣となった26日の中国戦では、激戦の末に敗戦を喫した日本代表。Window2の締めくくりとなる韓国戦に向けて、一部メンバーを入れ替えた。

最大の注目は、大黒柱ジョシュ・ホーキンソン（サンロッカーズ渋谷）の復帰だ。中国戦では帰化枠としてアレックス・カーク（琉球ゴールデンキングス）が起用されたが、韓国戦ではホーキンソンが再びロスターに名を連ねた。また、中国戦ではメンバー外となっていた佐土原遼（琉球）もロスター入りを果たした。

また、キャプテンの富樫勇樹、渡邊雄太（ともに千葉ジェッツ）、馬場雄大（長崎）、富永啓生（レバンガ北海道）といった中心メンバーは継続して選出。一方、中国戦に出場した渡邉飛勇（信州ブレイブウォリアーズ）、カークの2名がロスターから外れ、合宿に帯同したジャン･ローレンス･ハーパージュニア（SR渋谷）と川真田紘也（長崎）は2戦続けて選外となった。

沖縄サントリーアリーナで行われる日本代表vs韓国代表は、3月1日14時ティップオフ予定。試合の模様は地上波テレビ朝日で生放送、ABEMA、TVer、DAZNでライブ配信される。

■3月1日・韓国戦の日本代表メンバー





［写真］＝B.LEAGUE

【選手】#1 齋藤拓実（PG／172センチ／30歳／名古屋ダイヤモンドドルフィンズ）#2 富樫勇樹（PG／167センチ／32歳／千葉ジェッツ）#3 安藤誓哉（PG／181センチ／33歳／横浜ビー・コルセアーズ）#12 渡邊雄太（SF／206センチ／31歳／千葉ジェッツ）#13 金近廉（SF／197センチ／22歳／千葉ジェッツ）#18 馬場雄大（SF／196センチ／30歳／長崎ヴェルカ）#19 西田優大（SG／190センチ／26歳／シーホース三河）#24 ジョシュ・ホーキンソン（C･PF／208センチ／30歳／サンロッカーズ渋谷）#30 富永啓生（SG／188センチ／25歳／レバンガ北海道）#31 原修太（SG／187センチ／32歳／千葉ジェッツ）#32 シェーファーアヴィ幸樹（C／206センチ／28歳／シーホース三河）#35 佐土原遼（SF／192センチ／26歳／琉球ゴールデンキングス）

※平均身長190.8センチ

【スタッフ】



チームダイレクター：伊藤拓摩（JBA／長崎ヴェルカ）



ヘッドコーチ：桶谷大（琉球ゴールデンキングス）



アシスタントコーチ：吉本泰輔（グランドラピッズ・ゴールド／デンバー・ナゲッツ）



アシスタントコーチ：ライアン・リッチマン（シーホース三河）



アドバイザリーコーチ：佐々宜央（琉球ゴールデンキングス）



プレイヤーディベロップメントコーチ：ケビン・アンゼンバーガー（長崎ヴェルカ）



アナライジングコーチ：冨山晋司（JBA）



スカウティングコーチ：塩野竜太（シーホース三河）



スカウティングコーチ：末広朋也（琉球ゴールデンキングス）



スポーツパフォーマンスコーチ：佐藤晃一（JBA）



スポーツパフォーマンスコーチ：緒方博紀（JBA）



アスレチックトレーナー：一柳武男（JBA）



アスレチックトレーナー：古澤美香（JBA）



アスレチックトレーナー：宮内彩（JBA）



チームドクター：武田秀樹（NTT東日本関東病院）



チームマネージャー：西村拓也（JBA）



アシスタントチームマネージャー：大木瀬音（JBA）



サポートスタッフ：保田延彦（JBA）



チーム広報：松本麻里（JBA）