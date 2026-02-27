4月からの番組再編成に向け、各テレビ局が動きを見せている年度末シーズン。フジテレビでは現在、平日朝の情報番組「サン！シャイン」で俳優の谷原章介（53）がMCを務めているが、同番組は3月で終了することが発表されている。スポーツ紙放送担当記者が語る。

【写真】酔っ払った様子で妹・伊藤沙莉と肩を組む伊藤俊介。俳優として活躍している谷原章介の義息子・谷原七音の写真も

「谷原さんは日曜朝に新たに始まる情報番組でMCを務めることが報じられています。日曜朝は他局とも視聴率を争う"激戦区"ですが、フジサイドの谷原さんに対する期待と信頼は大きいのでしょう」

放送中の「サン！シャイン」では、MCのパートナー的な存在であるスペシャルキャスターを、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー（41）、俳優で歌手の武田鉄矢（76）、元衆院議員で政治評論家の杉村太蔵（46）が日替わりで務めていた。

新番組でもこの「スペシャルキャスター」枠が鍵を握るわけだが、フジ関係者は「かなり意外な人選がされたようですよ」と明かす。

「谷原さんの相棒となるこの枠に、お笑いコンビ・オズワルドの伊藤俊介さん（36）が選ばれたと聞いています。女優・伊藤沙莉さん（31）の兄としても知られる芸人さんですね。

伊藤さんは昨年3月に終了した深夜のバラエティー番組『オールナイトフジコ』（フジテレビ）のMCを務めていましたが、情報番組のコメンテーターは未経験。谷原さんともこれといった接点はなく、局内でも人選に驚きの声が上がっていました」

現在はレギュラー番組0本の伊藤だけに大抜擢となったが、一方でこのフジ関係者は「伊藤さんというとどうしてもこの懸念が……」とこう明かすのだ。

「伊藤さんの"寝坊グセ"は業界ではよく知られた話です（笑）。昨年3月放送の『ワイドナショー』では、一昨年に遅刻常習で謹慎処分となっていたことを明かしていました。

相当反省したのか2025年はあまり寝坊がなかったようなんですが、つい先日の2月17日、『パンサー向井の#ふらっと』（TBSラジオ）で久々に寝坊してしまったようです」（同前）

フジの日曜朝の新番組は「朝7時開始の予定」（同前）だという。伊藤にとってはかなりタフな時間帯かもしれないが……。

「伊藤さんの人付き合いの良さは評判で、夜の会合を断れずに飲み過ぎてしまう、ということもあるようですね。その点でも、朝番組のレギュラー起用はフジの"大抜擢"と言えそうです（笑）。

一方、伊藤さんの落ち着いた語り口は評価が高く、この朝番組で寝坊キャラのイメージを払拭できるかもしれません。放送前日は局近くのホテルに泊まるなど、最大限の努力をしてほしいものです」（同前）

フジテレビ広報局に新番組のキャストなどの情報について問い合わせると、「詳細については、お答えしておりません」との回答だった。

果たして、伊藤は初回に谷原とそろって番組のオープニングを飾ることができるのだろうか--早くも大きな見どころになりそうだ。