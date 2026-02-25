オーシャンビュー露天がもっと身近に！TAOYA白浜千畳「展望露天風呂一般開放＆客室改装・新施設追加」
和歌山・南紀白浜温泉の「TAOYA白浜千畳」で、2026年3月1日から展望露天風呂の一般開放を含むリニューアルが始まります。
舞台は夕陽百選にも選ばれたロケーションで、海景色と温泉を同時に楽しめるリゾートホテルです。
貸切運用だった露天風呂の無料開放に加え、客室改装や館内新設が順次進みます。
TAOYA白浜千畳「展望露天風呂一般開放＆客室改装・新施設追加」
展望露天風呂オープン日：2026年3月1日客室改装（一部）オープン日：2026年3月4日キッズパーク利用開始日：2026年2月1日まんがコーナー利用開始日：2026年1月24日
GENSEN HOLDINGSは「しあわせを源泉に。」を理念に、全国73施設の温泉ホテル・宿やテーマパークを展開する運営企業です。
同社のTAOYAブランドは「ゆったりと、たおやかに。」を掲げ、宮城から和歌山まで12施設を展開する温泉リゾートシリーズです。
今回の白浜千畳リニューアルは、温泉体験の開放感と館内での滞在快適性を同時に高める更新内容となっています。
展望露天風呂の一般開放
利用開始日：2026年3月1日浴場数：2種類（しらさぎの湯・はまゆうの湯）利用対象：宿泊者
これまで貸切風呂として提供されていた展望露天風呂が、宿泊者なら無料で利用できる運用に変わります。
大小の岩に囲まれた露天から海を望めるため、夕景を狙った入浴計画を立てやすい点も魅力です。
和ベッドルームへの客室改装
一部改装オープン日：2026年3月4日
一部客室は、畳の心地よさとベッドの使いやすさを組み合わせた和ベッドルームへ改装されます。
和の雰囲気を残しながら就寝動作の負担を抑えやすいため、シニアや小さな子ども連れでも滞在しやすい客室構成です。
屋内キッズパークとまんがコーナーの新設
まんがコーナー利用開始日：2026年1月24日キッズパーク利用開始日：2026年2月1日
館内には人気作品をそろえたまんがコーナーと、大型立体遊具を備えた屋内キッズパークが新設されました。
天候に左右されにくい遊び場があることで、温泉滞在中の時間配分を組み立てやすくなります。
オールインクルーシブで楽しむ夜時間
TAOYA展開施設数：12施設（2026年2月時点）グループ運営施設数：73施設（2026年2月現在）
TAOYA白浜千畳は、海と湯面が一体に見えるインフィニティ露天風呂に加え、夕食時アルコールやラウンジドリンクを含むオールインクルーシブを採用しています。
追加料金を気にしにくい設計なので、BARや夜食まで含めて夜の滞在時間をゆったり使える温泉リゾートです。
露天風呂の一般開放で海景色を楽しむ導線が広がり、客室と館内の更新で同行者の幅も広がりました。
春の旅行で温泉だけでなく館内時間までしっかり楽しみたい日に、検討しやすいリニューアル内容です。
オーシャンビュー露天がもっと身近に！
TAOYA白浜千畳「展望露天風呂一般開放＆客室改装・新施設追加」の紹介でした。
よくある質問
Q. 展望露天風呂の一般開放はいつからですか。
2026年3月1日からです。
Q. 客室改装の一部オープン日はいつですか。
2026年3月4日です。
Q. キッズパークとまんがコーナーはいつ利用開始ですか。
まんがコーナーは2026年1月24日、キッズパークは2026年2月1日から利用できます。
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post オーシャンビュー露天がもっと身近に！TAOYA白浜千畳「展望露天風呂一般開放＆客室改装・新施設追加」 appeared first on Dtimes.