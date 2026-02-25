¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬ÂÔË¾¤Î±Ñ2Éô½é¥´¡¼¥ë´Þ¤à2¥´¡¼¥ë¤ÎÂçË½¤ì¡ª¡Ä¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬ÀÆÆ£¸÷µ£¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ÎQPR¤Ë´°¾¡
¡¡EFL¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É2Éô¡Ë¤ÎÂè34Àá¤¬24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡¦¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡ÊQPR¡Ë¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç11°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤È¡¢Æ±¤¸¾¡¤ÁÅÀ47¤Ç13°Ì¤ÎQPR¤Ë¤è¤ëÃæ°ÌÂÐ·è¡£¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤ÏMF¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤¬±¦¥¦¥¤¥ó¥°¡¢QPR¤ÏMFÀÆÆ£¸÷µ£¤¬º¸¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Æ±¥µ¥¤¥É¤Ç¤ÎÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁá¤¤»þ´ÖÂÓ¤ËÆ°¤¯¡£9Ê¬¡¢¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥Ë¥ó¥°¤ÎÃæ±û¤Øº¹¤·¹þ¤à±Ô¤¤¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¥Õ¥£¥ó¡¦¥¢¥¶¥º¤¬È¿Å¾¤«¤é±¦Â¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë±¦²¼¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Î¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬ÀèÀ©¤·¤¿¡£
¡¡°Ê¹ß¤ÏQPR¤¬²¡¤·ÊÖ¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬°ÂÄê¤·¤¿¼éÈ÷¤ÇÎ¿¤°¡£¤¹¤ë¤È¡¢Á°È¾½ªÈ×¤Ë¤«¤±¤Æ·èÄêµ¡¤òÂ³¤±¤Æºî¤Ã¤¿¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¤ËÂÔË¾¤Î¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à2Ê¬¡¢º¸CK¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥ì¥ª¡¦¥·¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬±¦Â¥¤¥ó¥¹¥¦¥£¥ó¥°¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ø¸þ¤«¤¦Àµ³Î¤Ê¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¾¾ÌÚ¤¬ÂÇÅÀ¤Î¹â¤¤¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨10ÀïÌÜ¤Ç¤Î½é¥´¡¼¥ë¤ÇÀª¤¤¤Å¤¯¾¾ÌÚ¤Ï¸åÈ¾Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£50Ê¬¡¢¥ì¥ª¡¦¥·¥¨¥ó¥Ä¥¡¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òGK¤¬¤Ï¤¸¤¤¤¿¤È¤³¤í¤ËµÍ¤á¤¿ÇØÈÖ¹æ27¤Ïº¸Â¤ÎÀµ³Î¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×½é¥´¡¼¥ë¤«¤é¤¹¤°¤µ¤Þ2ÅÀÌÜ¤Þ¤ÇÃ¥¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¤ÎÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤Ç´°Á´¤ËÀª¤¤¤Å¤¯¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï¡¢59Ê¬¤Ë¤â¥í¥ó¥°¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¤³¤³¤Þ¤Ç2ÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤¿¥ì¥ª¡¦¥·¥¨¥ó¥Ä¥¡¤¬º£ÅÙ¤Ï¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢70Ê¬¤Ë¤Ï¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥ê¡¼¤¬¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯ÉÕ¶á¤«¤é¶¯Îõ¤Ê±¦Â¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ëº¸¶ù¤ËÆÍ¤»É¤·¡¢¥È¥É¥á¤Î5ÅÀÌÜ¤Þ¤ÇÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢75Ê¬¤Ë¤Ï¾¾ÌÚ¤¬¤ªÌò¸æÌÈ¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ø²¼¤¬¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤éÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢QPR¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÀÆÆ£¤Ï¤Ä¤Ê¤®¤Î¶ÉÌÌ¤ÇÀµ³Î¤Ê¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ä¥É¥ê¥Ö¥ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¥á¥¤¥¯¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤ÏÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¿ÍÂÐ·è¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿Ãæ°ÌÂÐ·è¤Ï¾¾ÌÚ¤Î2¥´¡¼¥ë¤Î³èÌö¤Ê¤É¤Ç¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤¬´°¾¡¤·¡¢¥ê¡¼¥°7ÀïÌµÇÔ¤È¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¤Ï28Æü¡¢¼¡Àá¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¡¼¤È¥¢¥¦¥§¥¤¤ÇÂÐÀï¤·¡¢QPR¤ÏÆ±Æü¡¢¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡¡5¡Ý0¡¡QPR
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡9Ê¬¡¡¥Õ¥£¥ó¡¦¥¢¥¶¥º¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
2¡Ý0¡¡45Ê¬¡Ü2¡¡¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
3¡Ý0¡¡50Ê¬¡¡¾¾ÌÚ¶êÀ¸¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
4¡Ý0¡¡59Ê¬¡¡¥ì¥ª¡¦¥·¥¨¥ó¥Ä¥¡¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
5¡Ý0¡¡70Ê¬¡¡¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ö¥ê¡¼¡Ê¥µ¥¦¥µ¥ó¥×¥È¥ó¡Ë
