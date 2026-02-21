¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡¢·ÀÌó¤¬º£µ¨¸Â¤ê¤Î¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤«
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¡¢¥ª¥ê¥ô¥¡¡¼¡¦¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£20Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBBC¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Î¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯2·î¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥É¤òÀ©ÇÆ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î²¤½£Âç²ñ¤È¤Ê¤ëUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Àè·î16Æü¤Ë¼«¤é·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂàÇ¤¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤¬¥¯¥é¥Ö¤ÎÊä¶¯ÂÎÀ©¤ËÉÔËþ¤ò¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÂàÇ¤¤ò¸ø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬Â¨»þ²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥Ñ¥ê¥Ã¥·¥å²ñÄ¹¤È¤Î¶ÛµÞ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿Ëö¤ËÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ëº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë·èÃÇ¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÀ®ÀÓÌÌ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¡Ê5Ê¬¤±9ÇÔ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ECL¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡¦¥â¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡ËÀï¤Ë1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤«¤é¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÍ×µá¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤ò´Ö¤Ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤òÁ°¤Ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤ÏºÇ¹â¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¡¢»ä¤Ë¤ÏÇäµÑ¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤¬¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏÎÌ¤â¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²áµî10¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¦¤Á8¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß51ºÐ¤Î¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï2024Ç¯2·î¤«¤é¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤òÎ¨¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ëFA¥«¥Ã¥×Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤òÇË¤Ã¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥·¡¼¥ë¥É¤òÀ©ÇÆ¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾å½é¤Î²¤½£Âç²ñ¤È¤Ê¤ëUEFA¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¡ÊECL¡Ë¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½¹Ô·ÀÌó¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢Àè·î16Æü¤Ë¼«¤é·ÀÌóËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤ËÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸½ºß¤Î¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÏÀ®ÀÓÌÌ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î¸ø¼°Àï15»î¹ç¤Ç¤ï¤º¤«1¾¡¡Ê5Ê¬¤±9ÇÔ¡Ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ECL¡¦¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¡¦¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Î¥º¥ê¥Ë¥¹¥¡¦¥â¥¹¥¿¥ë¡Ê¥Ü¥¹¥Ë¥¢¡¦¥Ø¥ë¥Ä¥§¥´¥Ó¥Ê¡ËÀï¤Ë1¡Ý1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¸å¤Ë¤Ï¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°ìÉô¤«¤é¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤òÍ×µá¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤«¤é¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤ò´Ö¤Ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î²òÇ¤¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢22Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè27Àá¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óÀï¤òÁ°¤Ë¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»ä¤Ï¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¤ÏºÇ¹â¤Î¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¾õ¶·¤òÍý²ò¤·¡¢Á´¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡Öº£¡¢»ä¤Ë¤ÏÇäµÑ¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤òÌ³¤á¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤¬¤Ê¤¤¡£¿·¤·¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤ò°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥×¥ì¡¼¤µ¤»¤ë¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÎÏÎÌ¤â¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢»ä¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¡¢2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÎÏÎÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï²áµî10¥·¡¼¥º¥ó¤Î¤¦¤Á8¥·¡¼¥º¥ó¤è¤ê¤âÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¥°¥é¥¹¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þº£µ¨½ªÎ»¤Þ¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£