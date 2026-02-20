マクドナルドのハッピーセットに、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃが展開される「ミニチュアマクドナルド」が登場。

マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種がラインナップされます☆

マクドナルド ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」

価格：510円(税込)〜

販売期間：2026年2月27日(金)〜約3週間(予定)

・第1弾 2026年2月27日(金)〜3月5日(木)「ひみつのおもちゃ」1種を含む全9種類からいずれか1つ

・第2弾 2026年3月6日(金)〜3月12日(木)「ひみつのおもちゃ」1種を含む全9種類からいずれか1つ

・第3弾 2026年3月13日(金)〜 第1弾・第2弾で登場した「ひみつのおもちゃ」2種を含む全18種類からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃ等が配布される場合があります

※おもちゃは選べません

時間：全営業時間中

販売店舗 ： 全国のマクドナルド店舗(一部店舗を除く)

グリルやポテトフライヤーなど、マクドナルドらしいアイテムをモチーフにした、ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」

手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ16種類とひみつのおもちゃ2種の全18種がラインナップしされます。

自分だけのマクドナルドの世界を思い描いて、仕事の「ごっこ遊び」を楽しむことは、想像力を育みます。

ミニチュアのアイテムを集めて組み合わせることで、道具の配置や並び方を考えた空間(図形・空間)を想像したり、部屋に飾ったりして楽しめるのも特徴です。

また、クルー(店舗アルバイトスタッフ)役やお客さん役になりきって演じる「マクドナルドごっこ遊び」は、役割にふさわしい行動をすることで社会性を育みます。

おもちゃは、ハッピーセットのアイコンの“ハッピーセットボックス”に入れて提供されます☆

ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」第1弾

販売期間：2026年2月27日(金)〜3月5日(木)

種類：「ひみつのおもちゃ」1種を含む全9種類

マクドナルドの店舗に設置されているタッチパネルやテーブルブースなどをデザインした第1弾。

店舗をモチーフにしたおもちゃや、マクドナルドのロゴが入ったトラックなども登場します。

ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス

ハッピーセットボックスとハンバーガーがトレイにのった「ハッピーセット ハンバーガー＆ハッピーボックス」

家族やお友だちとごっこ遊びをするのはもちろん、ディスプレイとして飾っておくこともできます。

マクドナルド トラック

マクドナルドのロゴが入った「マクドナルド トラック」

手で押して走らせて遊ぶことができます。

マクドナルドのおみせ

マクドナルドの店舗をモチーフにした「マクドナルドのおみせ」

屋根部分は取り外すことができます。

マクドナルド タッチパネル

付属のカードを入れて、シールを貼ることができる「マクドナルド タッチパネル」

メニューを選び注文・決済をするタッチパネル式注文端末をモチーフにしたおもちゃです。

マクドナルド バーガーグリル

「マクドナルド バーガーグリル」は、バーガーグリルをモチーフにしたおもちゃ。

鉄板部分は裏返すことができます。

マクドナルドバッグ

マクドナルドのロゴを大きくプリントした「マクドナルドバッグ」

バッグは開けることができ、中にはシールが入っています。

ハッピーセット おもちゃディスプレイ

店頭で見本を展示するおもちゃディスプレイをモチーフにした「ハッピーセット おもちゃディスプレイ」

付属のカードを入れて、シールを貼ることができます。

マクドナルド テーブルブース

店内のテーブルブースをデザインした「マクドナルド テーブルブース」

付属のシールを貼って遊べます。

ひみつのおもちゃ

全8種類のおもちゃと共に、「ひみつのおもちゃ」1種も登場。

どんなおもちゃなのかは、開封するまでのお楽しみです。

ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」第2弾

販売期間：2026年3月6日(金)〜3月12日(木)

種類：「ひみつのおもちゃ」1種を含む全9種類

第2弾にはキッチンで使用されているドリンクマシンやポテトフライヤーなどが登場。

海外のハッピーセット提供用のボックスをイメージしたおもちゃなどもラインナップされます。

マクドナルド ドリンクメーカー

店舗のドリンクマシンをモチーフにした「マクドナルド ドリンクメーカー」

上部のボタンを押すと水がでているように見える仕掛け付きです。

マクドナルド ポテトフライヤー

揚げたてのマックフライポテトをイメージさせる「マクドナルド ポテトフライヤー」

フライヤー部分は上下に動かすことができます。

チキンマックナゲット

チキンマックナゲットがトレイにのった「チキンマックナゲット」

マックチキンナゲットが入ったお馴染みの白いボックス付きです。

マクドナルドカー

「マクドナルドカー」は、マクドナルドデザインがかっこいい車のおもちゃ。

手で押して走らせて遊ぶことができます。

ハッピーセット びっくりボックス

海外のハッピーセット(ハッピーミール)提供用の箱、ハッピーセットボックスをモチーフにした「ハッピーセット びっくりボックス」

ボックスは開けることができ、中にはロボットが入っています。

マクドナルド ドライブスルーメニューボード

付属シールを貼って遊べる「マクドナルド ドライブスルーメニューボード」

ドライブスルーのメニューボードをモチーフにしたおもちゃです。

ハッピーセット ボックス

海外のハッピーミール提供用の箱、ハッピーセットボックスのおもちゃ。

ボックスは開けることができ、中にはシールが入っています。

マクドナルド プレイプレイス

子どもたちが遊べる、遊具を備えたマクドナルド店舗のプレイプレイス(プレイランド)をモチーフにした「マクドナルド プレイプレイス」

ディティールにこだわりが光る、遊び心あふれるおもちゃです。

ひみつのおもちゃ

第2弾にも、中身が分からない「ひみつのおもちゃ」が登場。

どのおもちゃが出てくるか、開封するまでのドキドキ感が楽しめます。

ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」第3弾

販売期間：2026年3月13日(金)〜

種類：第1弾・第2弾で登場した「ひみつのおもちゃ」2種を含む全18種のおもちゃの中からいずれか1つ

※品切れの場合、過去販売したおもちゃをなどが配布される場合があります

第1弾・第2弾のおもちゃからいずれか1つがもらえる第3弾。

マクドナルドがもっと好きになる、素敵なおもちゃです。

「ひみつのおもちゃ」を含む、手のひらサイズのオリジナルミニチュアおもちゃ全18種がラインナップ。

マクドナルドのハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」は、2026年2月27日より順次販売開始です☆

TVアニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』コラボ！マクドナルド ハッピーセット「みんなでUNO」 TVアニメ『SPY×FAMILY』『僕のヒーローアカデミア』コラボ！マクドナルド ハッピーセット「みんなでUNO」 続きを見る

人気イラストレーターよこみぞゆりさんが手掛ける絵本とお姫様の世界を楽しめる図鑑！マクドナルド「ほんのハッピーセット」 人気イラストレーターよこみぞゆりさんが手掛ける絵本とお姫様の世界を楽しめる図鑑！マクドナルド「ほんのハッピーセット」 続きを見る

©2026 McDONALD’S

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 手のひらサイズのオリジナルおもちゃ全18種！マクドナルド ハッピーセット「ミニチュアマクドナルド」 appeared first on Dtimes.