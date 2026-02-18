番組制作などで実績を上げてきたテレビ局の作り手たちが、新たな活動の場を求めて退社するケースが後を絶たない。入社試験は高倍率、さらに高収入とあって「勝ち組」と持て囃されてきたはずの彼らは、なぜ職場を離れていくのか。テレビ東京を退社し、YouTubeチャンネル『ReHacQ』（リハック）を立ち上げた映像ディレクターの高橋弘樹氏（44）に聞いた。

※本稿は「週刊新潮」2026年2月19日号の特集【テレビ業界は大量離職時代 4人のクリエイターが語る「私が辞めた理由」】の一部を再編集したものです。

【写真を見る】女子アナの“退社人数”からは企業風土がうかがえるという

テレビ東京に在籍時、『家、ついて行ってイイですか? 』などの人気番組を手掛け、2021年には日経新聞との共同制作によってユーチューブ番組『日経テレ東大学』をスタート。すでに業界の有名人となっていたのが、映像ディレクターの高橋弘樹氏である。

映像ディレクターの高橋弘樹氏

高橋氏は23年にテレ東を退社し、株式会社tonariを設立。現在はユーチューブで『ReHacQ』を運営し、経済人や政治家らを招いた対談形式の番組で人気を博している。

「私がテレ東に入社したのは05年4月。退職するまでの18年間、ずっと制作部でドキュメンタリーとバラエティに携わってきました」

とは、当の高橋氏。

「『日経テレ東大学』は、社内で政治経済をテーマにした番組の企画募集があり、応募して採用されたのが始まりです。そして辞めるきっかけになったのもまた、この番組でした。登録者数が100万人を超えて順調だったのですが、会社の都合でその事業が終わり、それまで作ってきた動画が削除されることを告げられた。“それはどうなんだろう”と強く感じましたが、あくまで職務著作であり、著作権者は作り手である私ではなく会社。ただ、やはり自分の作ったものが残らないのは悲しいので、独立するからには、特にリハックに関しては著作権者を自分たちにしようということは決めていました」

打ち切りの理由については、出演者の人選に上層部が難色を示したため、などと報じられたのだが、

「正確に言うと、私も局内で何が起こっていたのかはわからない。そうした状況は嫌でしたが、マクロな視野で言えば作り手を傷つけないために本当のことを言わなかった可能性もあるので、悪いこととは言い切れない。要するに“嫌だったら辞めるしかない”ということだったのだと思います」

テレビの可能性は“お茶の間”に

リハックは現在、チャンネル登録者数が170万人を超えている。

「“テレビができないことをやろう”というカウンターは意識しています。ユーチューブは尺（時間の長さ）が決まっていないから、相手の本音を長尺でじっくり聞ける。よほどの役者でもない限り、長時間だと本音が出やすいし、言語外情報として表情にも滲み出てくるものだと思います」

昨今、若年層などを中心に“テレビ離れ”が進んで久しいとされているが、

「若い人が見ていないのは寂しいですし、今後はさらにメディアとしての影響力も弱まっていくのでしょうが、現状ではまだ、ネット番組と比べたらテレビは強いと思います。リハックはビジネス動画メディアなので、若いビジネスパーソンを対象にすれば局所的には優れている部分もあるでしょうが、一つのチャンネル対一つのキー局で比べたら、テレビが圧倒しています」

とはいえ、徐々に衰退していくとの見方は根強い。そんな中で高橋氏は、今後の可能性について、

「テレビの長所は、いわゆる“お茶の間”にあると思います。家族でご飯を食べ終わって一緒に見る、世界の絶景とか動物番組、あるいは『衝撃映像100連発』。こうした“無害なバラエティ”はテレビの伝統芸とも言えます。ユーチューブだと、どうしても能動的にクリックさせようとする番組作りになるので、お茶の間向けとは言えなくなる。子育て世代や老後に相応しいのは、やはりテレビでしょう。各局ともゴールデン帯（19〜22時）は今後、こうした番組に特化していくのではないでしょうか」

同期入社の7割が退職

高橋氏のような、制作者の“テレビ局離れ”の動きもまた、顕著になっている。

「私自身は、退職してよかったと思っています。ネットの醍醐味を含め、知らないことや気付かなかった見方がたくさん身につきました。それでも、もしクリエイター志望の学生がいれば、社会人として一から教育してもらえるので最初はテレビ局を勧めます。ただし、昔は映像を作りたいと思ってもテレビ以外に場所はなかったのですが、今ではアマゾンプライムもネットフリックスもある。若い人が“辞めたければ辞められる”時代です。会社側が “いかにして居続けてもらうか”を考えなければ、出ていかれてしまいます」（高橋氏）

例えば、18年にTBSに入社し、24年2月に退社した大前プジョルジョ健太氏（30）である。入社5年目で自ら企画した深夜バラエティ『不夜城はなぜ回る』を担当。深夜に灯りのともる建物に体当たり取材するといった内容で、大前氏自らリポーターやナレーションをこなした。同番組は、優れた作品に贈られるギャラクシー賞も受賞している。

「23年3月に『不夜城』が終わって“このままでいいのだろうか”という思いに囚われるようになりました。制作現場での不満はありませんでしたが、当時は周囲に“こうなりたい”という目標のような先輩がいなかった。面白い番組を作っていても、家族を大事にしていなかったりと、“生き方が格好いいな”と憧れる人が見当たらなかったのです」（大前氏）

同期入社は30人ほどいたというのだが、

「局内では“一番辞めた世代”と言われていて、すでに7割ほど退社していると思います。転職先は旧財閥系の商社や不動産、コンサルが多い。みんな“給料が上がった”と言っています」（同）

有料記事【テレビマン“大量離職時代”到来 元「テレ東」「TBS」「フジ」「NHK」の名物クリエイターが語る「私がテレビ局を辞めた理由」】では、高橋氏や大前氏のほかフジテレビやNHKなどの大手テレビ局を離れたクリエイターの体験談、TV業界の離職者が後を絶たない理由について詳述している。

デイリー新潮編集部