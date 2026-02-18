自民党の元衆議院議員・宮崎謙介氏が15日のABEMA的ニュースショーに出演。その際、ジャーナリストの青山和弘氏が自民党歴史的勝利の影のキーマンとして挙げた鈴木貴子氏（40）について語る場面があった。

【映像】元議員が驚愕！鈴木貴子氏が取った行動

鈴木宗男氏の娘で、自民党広報本部長を務める貴子氏の印象を聞かれた宮崎氏は「やっぱり能力が高い。国会議員らしくない動きをするので」と語る。

その理由として「一回、貴子さんの地元に陳情したいという人を連れて行ったことがある。その話を聞いて、『わかった。これ良いことだからやりましょう』と言った時に、地元の町長さんとかにおろす話だったのに『この提案書持ってください』と写真をパシャって撮って、LINEでそのまま気象庁に送って、音声入力で『この人が今度行きますので、よろしくお願いします』はい終わり、みたいな。すごく合理的だし、フットワーク軽いし、仕事ができる若手議員で久しぶりにここまで面白い人に会ったなと思った」と絶賛した。

「そういう人だからこそ今回の（衆院選の）広報戦略も、今までの自民党はSNS戦略も含めて弱かったが、それがガラッと変わったのは、鈴木貴子広報本部長の力なのかなという気はしている」と続けた。

（『ABEMA的ニュースショー』より）