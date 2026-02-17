¸µÂë¡¦ËôµÈ¹î¼ù¡¢¥á¥¥·¥³µåÃÄ¤Ø°ÜÀÒ¡¡ÃæÆüFA²ÃÆþ4Ç¯ÌÜ¥ª¥Õ¤ËÀïÎÏ³°¡ÄµåÃÄÈ¯É½
µåÃÄÈ¯É½¡ÄNPBÄÌ»»503ÅÐÈÄ¤Ç173¥Û¡¼¥ë¥É
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿ËôµÈ¹î¼ùÅê¼ê¤¬16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¡¢¥á¥¥·¥«¥ó¥ê¡¼¥°¤Î¥æ¥«¥¿¥ó¡¦¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤ÈÆ±µåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËôµÈ¤Ï2013Ç¯¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÃæÆü¤ËÆþÃÄ¡£2014Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç60»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2021Ç¯¥ª¥Õ¤ËFAÀë¸À¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡£°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³¤Ç30»î¹ç°Ê¾å¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢12Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤Ï1·³¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢9·î30Æü¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡NPBÄÌ»»503»î¹çÅÐÈÄ¤Ç47¾¡32ÇÔ173¥Û¡¼¥ë¥É11¥»¡¼¥Ö¤Î¿ô»ú¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿Å´ÏÓ¤Ï¡¢11·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£Ç¯¤¬ÌÀ¤±¤Æ¤â¿·Å·ÃÏ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«·è¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Ä¤¤¤Ë¿·¤¿¤Êµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥ª¥ó¥ºµåÃÄ¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ï¡ÖÆüËÜºÇ¹âÊö¤Ç¤¢¤ê¡¢À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò¸Ø¤ëNPB¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÄÌ»»592¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÇËÉ¸æÎ¨2.84¤È¤¤¤¦Âî±Û¤·¤¿À®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¡¢¥«¥Ä¥¡¦¥Þ¥¿¥è¥·¤¬¥æ¥«¥¿¥ó¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¼Â¾ÚºÑ¤ß¤Î¤½¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÅê¼ê¿Ø¤ò³Î¼Â¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë