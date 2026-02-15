女みをアピるのが超重要♡ 男心をつかむ【オフショルトップス】着こなしテク
一緒に飲むのが男のコなら、やはり女みをアピるのが超重要！そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、えっちみ＋中和要素を組みあわせた「お上品なオフショルトップス」をご紹介。いつもの装いにプラスするだけで、こなれたコーデがつくれるから、ぜひマネしてみて！
男のコ相手なら▶︎“えっちみ＋中和要素”をご用意
男子のハートを射止めるには、やはり女みをアピるのが超重要。
とはいえ、やりすぎは引かれちゃう！中和させる要素をお忘れなく。
お上品なオフショルトップス
Cordinate 光沢感でオトナ見えするベロア素材が優秀
ギャザーやリボン、くすみピンクでガーリーさもありながら、上品な雰囲気もゲットできちゃう。ボトムはラフにおさえるバランスも◎
Cordinate 王道のオフショルも白なら品よく仕上がる
鎖骨から肩にかけてを肌見せするからこそ、胸元のシルエットは控えめに。清潔感のある白がピュアな雰囲気をつくってくれる◎。
Item 【Rirandture】オフショルリボンニット
胸元のリボンやフレアーシルエットなど、スタイルアップも叶う。
Item 【rienda】チュールレイヤードニット
あざとさを発揮できる、チュールつきが魅力的♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／Kanako（TRON）モデル／三浦理奈、 中川紅葉（ともに本誌専属）
三浦 理奈
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海
中川紅葉