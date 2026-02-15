女みをアピるのが超重要♡ 男心をつかむ【オフショルトップス】着こなしテク

一緒に飲むのが男のコなら、やはり女みをアピるのが超重要！そこで今回は、三浦理奈・中川紅葉とともに、えっちみ＋中和要素を組みあわせた「お上品なオフショルトップス」をご紹介。いつもの装いにプラスするだけで、こなれたコーデがつくれるから、ぜひマネしてみて！

男のコ相手なら▶︎“えっちみ＋中和要素”をご用意

男子のハートを射止めるには、やはり女みをアピるのが超重要。

とはいえ、やりすぎは引かれちゃう！中和させる要素をお忘れなく。

お上品なオフショルトップス

Cordinate 光沢感でオトナ見えするベロア素材が優秀

ギャザーやリボン、くすみピンクでガーリーさもありながら、上品な雰囲気もゲットできちゃう。ボトムはラフにおさえるバランスも◎

ベロアオフショルトップス 8,690円／ウィルセレクション ルミネエスト新宿店 デニムパンツ 5,990円／NADIA FLORES EN EL CORAZON

Cordinate 王道のオフショルも白なら品よく仕上がる

鎖骨から肩にかけてを肌見せするからこそ、胸元のシルエットは控えめに。清潔感のある白がピュアな雰囲気をつくってくれる◎。

バックリボントップス 13,200円／COCO DEAL（ココ ディール） ベルトつきプリーツショートパンツ 12,980円／LILY BROWN 

Item 【Rirandture】オフショルリボンニット

胸元のリボンやフレアーシルエットなど、スタイルアップも叶う。

オフショルリボンニット 17,600円／リランドチュール

Item 【rienda】チュールレイヤードニット

あざとさを発揮できる、チュールつきが魅力的♡

チュールレイヤードニット 9,900円／rienda（バロックジャパンリミテッド） 

