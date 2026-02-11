ニオイや乾燥に集中保湿！ デリケートゾーンの悩みをケアするミスト

ananフェムケア連載「Femcare File」。今回のテーマは、「デリケートゾーンの乾燥、ニオイに集中保湿でアプローチ」。デリケートゾーンの乾燥やニオイといった不快な症状は、膣内細菌のバランスが乱れているサインかも。お悩みを根本からケアできるミストをご紹介します。

吹きかけるだけで、手軽に乾燥とニオイをケア

フェムチャー「ハイドラブースター」

フランスのベルサイユ宮殿で、自然のリズムに基づいたビオディナム農法で丁寧に育てられたバラ由来のプラセンタをはじめ、バリア機能をサポートするリポソーム成分やサクランを配合。高い保湿力がありながら、すぐに下着を着てもベタつかない軽やかな使い心地で、デリケートゾーンをやさしくケアしてくれる。天然のローズとサンダルウッドを基調とした上品な香りで、お手入れをするたびに心地いいリラックス感も。

◎CHECK！

デスクや洗面台など、場所を選ばず置けるシンプルで洗練されたデザイン。

繰り返す乾燥や不快感に、膣内環境から整えるフェムケア習慣

予防医学の観点でデリケートゾーンにアプローチするフェムケアブランド『フェムチャー』から、乾燥を根本からケアするデリケートゾーン用ミストが登場。アンファー製品開発部の郄橋亜寿香さんに、開発の背景を伺いました。

「女性ホルモンの変化によりゆらぎやすい女性に寄り添うアイテムとして、乳酸菌でケアするミストも展開していますが、今回着目したのは、膣マイクロバイオーム（膣内の細菌バランス）。腸内環境と同じように、膣内にもさまざまな菌が存在していますが、膣内を健康な状態に保つためには、善玉菌と悪玉菌のバランスが大切です。しかし、生活リズムの乱れやストレス、女性ホルモンなどによってそのバランスが崩れると、デリケートゾーンが乾燥しやすくなったり、悪玉菌が増えて不快なニオイにつながったりすることも。そこで今回のミストは、善玉菌が育ちやすい膣の環境を土台から整えることに着目しました。環境そのものを整えることで、トラブルが起こりにくい状態を目指しています」

重視したのは、医学的根拠に基づいた本質的なケアであること。

「デリケートゾーン、とくに膣のケアには、明確なエビデンスが取れている成分がまだ多くありません。そのため、成分選定にはかなり時間をかけました。たとえば今回配合しているバラのプラセンタ。フランスのベルサイユ宮殿で育てられた特別なバラから抽出される成分で、膣マイクロバイオーム全体を調整することが臨床試験で確認されています。また、保湿成分はヒアルロン酸の約5倍の保水力を持つサクランを配合。実際に使用された方からは、お風呂上がりに使うと長時間しっとり感が続くというお声をいただきました」

入浴後だけでなく、気になるタイミングで使えるのもうれしい。

「基本はお風呂上がりの使用がおすすめですが、乾燥や不快感が気になるときには、日中や外出先でも使用していただけます。逆さでも使えるスプレータイプにすることで、外出先でも手を汚さず使えるようにしました。また、成分のバランスを保ちながら均一にミストが噴射されるよう、スプレーの仕様にもこだわっています」

使い心地と保湿力が好評だそう。

「軽やかな使い心地なのに潤いが続くというお声が多く、とくにフェムケア初心者の方からも使いやすいと人気です。乾燥や違和感、不快感が気になる方はもちろん、まだ大きな悩みがない方も、予防的なケアとしておすすめです」

information

フェムチャー「ハイドラブースター」

デリケートゾーンだけでなく、顔やボディにも使える処方。1本あれば、乾燥が気になるパーツの保湿ケアまでカバーできるので、いつもバッグに入れておきたい存在。持ち歩きしやすい手のひらサイズで、外出先でもさっと使える手軽さがうれしい。30ml \4,180（アンファー TEL. 0120-059-595）