「宇宙出張」3カ月超、中国の宇宙船「神舟21号」乗組員が各種実験と保守作業を着実に実施

中国の有人宇宙船「神舟21号」の乗組員による「宇宙出張」は、既に3カ月を超えました。宇宙ステーション内では先週も、科学実験、プラットフォームの管理、設備の保守、健康管理など、各種の任務が計画通り着実に進められました。

宇宙医学実験の分野では、骨代謝のバランス調整や統合オミクス研究に関連して、乗組員が血液サンプルの採取と処理を実施しました。これらのサンプルは、長期滞在中の宇宙飛行士の骨格、神経、脳血管などの生理システムの変化や適応メカニズムを解明する研究に用いられます。

乗組員はまた、ノートパソコンを使用し、微小重力環境が上下視野の非対称性に及ぼす影響や、その認知神経メカニズムに関する研究実験を行いました。

このほか、微小重力物理科学分野の各種実験も継続して進められ、無容器実験ラックの実験チャンバー（試料室）内サンプルの清掃、軸心機構の電極保守、観測窓カバーのレンズ清掃、流体力学実験モジュールの分解・組み立ておよび実験サンプルの交換などの作業を終えました。

健康管理の面では、宇宙飛行士は吸着力を備えた装置を使用し、無重量環境下でも下肢屈筋に負荷刺激を与えられるようにして、必要な運動量を確保しています。（提供/CRI）