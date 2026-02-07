この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活投資チャンネルがYouTubeチャンネルで「[キャンペーン攻略]三井住友銀行 外貨預金口座開設キャンペーン 50,000ポイントプレゼント！」と題した動画を公開。三井住友銀行が実施している外貨預金口座開設キャンペーンで、為替リスクを最小限に抑えながら50,000円相当のVポイントを獲得する具体的な攻略法を解説した。



動画で紹介されたのは、三井住友銀行のOliveアカウント契約者限定で開催されている外貨預金口座開設キャンペーンだ。このキャンペーンは、新たに外貨預金口座を開設し、判定日時に所定の条件を満たすことで最大50,000円相当のVポイントが付与されるというもの。



ポイ活投資チャンネル氏が特に注目したのは、ポイント獲得の条件と判定日時だ。最大の50,000ポイントを得る条件は「外貨残高判定日時に、外貨残高が10,000米ドル相当額以上あること」。そして、その判定日時は「2026年6月30日（火）15時」に設定されている。同氏は、この条件を逆手に取った攻略法を提案した。



その攻略法とは、判定日時である2026年6月30日の午前中からお昼頃にかけて1万米ドルを購入し、判定時刻の15時を過ぎたらすぐに売却して日本円に戻すという「即売り」戦略だ。この方法であれば、米ドルを保有する期間を数時間に限定できるため、為替変動のリスクを極限まで抑えることが可能だと同氏は説明する。1万米ドルを準備するには約155万円～160万円の資金が必要となるが、為替手数料は約4,650円程度に収まる見込みだという。手数料を差し引いても、約45,000円以上の利益が期待できる「2026年最大級の激熱キャンペーン」だと強調した。



この戦略のポイントは、判定時刻の15時という「点」で残高条件を満たせばよいため、長期間外貨を保有する必要がないことにある。為替リスクを懸念して外貨預金をためらっていた人にとっても、非常に魅力的な方法と言えるだろう。周到な準備は必要だが、試してみてはいかがだろうか。