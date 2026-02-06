Mattさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【ガチレビュー】オリヤンのリピ確アイテムを大開封！』の動画を投稿。購入したコスメなどを紹介し、使用感なども語ってくれていました！

■水分パッド

動画内に登場したのはこちら！

SKINFOOD/キャロットカロテン カーミングウォーターパッド＆リフィルセット 税込5,280円（公式サイトより）

にんじん種子油由来の保湿成分が配合されたウォーターパッド！Mattさんは詰め替え用とセットになったタイプを購入していました。

Mattさんはこちらについて「パックとして使ってもいいし、拭き取りとして、僕は毎日スキンケアの1番最初にこれを使ってます」と日々のケアに取り入れているアイテムだと紹介。

商品の特徴としても「コットンと違ってザラザラがあるから」「ピーリング効果もあるから」と拭き取り効果で角質のケアもできることを評価！

お気に入りの様子で「すごくおすすめです」と視聴者にもおすすめしていました！

■動画もチェック

動画内では今回紹介したアイテム以外にもさまざまな購入品を紹介！是非チェックしてみてくださいね。