瀬戸康史、シリアスドラマで再び爆笑ムーブ！竹内涼真に引きずられ「子供あるあるw」「今のかわいい」＜再会＞

竹内涼真主演、横関大による江戸川乱歩賞受賞作を連続ドラマ化したヒューマンラブミステリー『再会〜Silent Truth〜』。

本作は、飛奈淳一（竹内涼真）・岩本万季子（井上真央）・清原圭介（瀬戸康史）・佐久間直人（渡辺大知）ら4人の同級生を中心としたストーリー。4人は小学生のとき、“ある事件で使用された拳銃”をタイムカプセルに入れて埋め、誰にも言えない秘密を共有した。

そして23年後、刑事となった淳一は、直人の兄が何者かに命を奪われた事件を担当することになるも、事件で使用された凶器はかつて4人でタイムカプセルに埋めたはずの拳銃で…。

シリアス続きの本作だが、第3話の事情聴取シーンで“下手な芝居”を見事に表現し、視聴者を爆笑の渦に巻き込んでいた瀬戸康史。2月3日（火）に放送された第4話では、再び瀬戸演じる圭介がコミカルな行動を取り視聴者の笑いを誘っていた。

（※以下、第4話のネタバレがあります）

【映像】まるで子供な圭介の“ズルズル”シーン

◆淳一vs圭介が剣道勝負！

前回の第3話では、23年前に埋めたはずの拳銃が事件に使用されたとわかり、淳一たちがタイムカプセルを掘り起こすも、やはり中身はなくなっていた。

そこで淳一が聞き込みをしていると、事件前タイムカプセル周辺にいた不審者の情報が明らかに。その不審者の特徴は、圭介と一致していた。

そして続く第4話では、淳一が「勝負するか」と圭介を剣道場に呼びだす展開が描かれた。

2人は久しぶりに竹刀を交え、清々しく戦いを終えると、淳一が「タイムカプセルを開けたのは圭介なのか？」と単刀直入に質問し、目撃情報の件を伝えた。

すると圭介は観念したように、直人の兄に会いに行くための護身用として拳銃を持とうとタイムカプセルを開けに行ったことを認める。しかし、自分が開けたときにはすでに拳銃は入っていなかったことを明かした。

圭介は、誰かがもっと前にタイムカプセルを開けて拳銃を保管していたのではないかと予想するも、そうなると犯人候補は万季子と直人に絞られることに。しかし淳一と圭介は、2人が殺人を犯すような人間にはどうしても思えず、推理が止まってしまう。

そんななか、圭介に現在の妻から電話がかかってくる。通話が終わると圭介は、自身が再婚したことや相手との間に子供を授かっていること、さらに、まだそれらを元妻である万季子に伝えられていないことを淳一に明かした。

淳一は「いやぁ、2回結婚して子供2人か」としみじみこぼし、先ほどまでのピリピリした空気から一気に幼なじみ感あふれる空気に。そこから和やかなやり取りが続き、「行こう」と淳一が座っていた圭介に手を差し伸べた。

すると圭介は、手を掴むも立ち上がらずにズルズルと引きずられ、淳一は「めんどくさい！」と言いながら爆笑していた。

シリアスな展開のなかで描かれた、幼なじみ同士の微笑ましい一幕にSNS上では「言い争ってもやっぱり仲良いな」「子供あるあるw」「今のかわいいｗ」と和む視聴者が続出していた。