【しまむら】上下3000円台で春の″きれいめスタイル″が叶う！最新チラシはキティグッズも大量《2月8日まで》

ファッションセンターしまむらが毎週発行しているチラシから注目アイテムを紹介します。

売り出し期間は、2026年2月4日から8日までです。今週は春のきれいめスタイルが叶うアイテムがそろっています。

オフィスコーデにいいかも

タレントの近藤千尋さんがイメージモデルを務めるライフスタイルブランド「SUNNY HOUSE」からは、オフィスコーデに使えるアイテムが多数登場しています。

たとえば、「ボウタイブラウス」（1639円）、「レーススカート」（2189円）、「テーパードパンツ」（1639円）などがあります。上下で3000円台とお手頃です。

ほかにも、肌寒さがまだ残る春先にうれしい「ニットカーディガン」や「ジャケット」、「ツイードベスト」は各1969円。こちらも手に取りやすい価格ですよね。

車内で使えるキティアイテムがたくさん！

キャラクターアイテムは、特にハローキティのアイテムが豊富です。

車内で使えるアイテムも多く、たとえば、「ダストボックス」（1969円）、「シートバックポケット」（1969円）、「ティッシュカバー」（1639円）、「シートクッション」（869円）、「ルームミラー」（2189円）などがあります。

ブラックとゴールドカラーを基調としたデザインが上品で可愛いです。

チラシを参考に、今週もしまむらでのお買い物を楽しんで。

※画像は公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）