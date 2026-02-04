日本ハムの山崎福也投手（３３）が４日、キャンプ２度目のブルペン入り。キャンプでは“二刀流”を封印し、投手としてのテーマに直球の威力向上を挙げ、自己最速更新となる１５０キロ超えを目標とした。

この日は直球のみ４０球を投げ、「真っすぐがいいですね。去年のブルペンよりいいです。３、４キロ速くなっている。威力です。球の勢いを意識して」と、進化した直球に手応えを示した。「真っすぐが生きれば生きるほど変化も生きてくる。年齢も上がってるので、やっぱり真っすぐっていうのをもう一回投げきりたいなと思っています。マックスいきたい。１５０キロいきたいです。目標なので投げたいです」と、３４歳シーズンでの自己最速更新を狙う勢いだ。

昨季はシーズン終盤に中継ぎに配置転換。ソフトバンクとのＣＳ最終Ｓでも救援し、直球は１４７キロをマークするなど手応えを得ていた。「去年のシーズン終わりぐらいから、中継ぎの時にいろいろと練習して、そこから継続していることが、今少しずつ真っ直ぐが上がってるかなって感じはします」と、昨季の中継ぎでの経験を今季につなげている。

昨季は新庄監督に買われてフリー打撃などの打者のメニューも消化したが、「バッティングは封印します」と今キャンプは投手に専念。まずは、投手としてキャリアハイの数字を目指す。