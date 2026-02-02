上質なのに7,000円台以下「春までも・春からも着回せる」ユニクロとZARAの使える服

「長く着回せる」ユニクロ・ZARA・無印のニットやジャケット

求めているのは、ワンシーズンで終わらない実力派。手にとりやすい価格に加えてシルエットも着心地も妥協しない、ずっと頼りになるニットや羽織りを厳選。







目を引くデザインに頼らない

ダークブラウンレザージャケット、中に着たダークブラウンクルーネックニット、ブラウンチノパンツ（メンズ）／以上UNIQLO サングラス／プロポ（プロポデザイン） ブーツ／ル タロン（ル タロン 有楽町マルイ店）



コンパクトなレザージャケットを主役に、品よくヴィンテージムードをまとって。レザーとチノ、レディースとメンズなど、素材やサイズ感のズレで、ブラウンだけでも奥行きが出る。カーキに近いブラウンのチノパンは、ハリコシがあるためゆるくてもシャープ。要素をシルエットの微差に制限することで、かもす雰囲気が洗練され、ワントーンが陥りがちな間のびもしないテクニック。







シャツを仕込んで使う「ユニクロのメンズタートル」

グレーハイゲージタートルネックセーター（メンズ）／UNIQLO ロングブーツ／ZARA（ザラ カスタマーサービス）

タートルネックの高さを足すかのように、首元からシャツを少し出すのがポイント。あえてメンズサイズのグレーニットなら、秋に活躍したビッグシャツを仕込んでもちょうどいいバランス。グレー×ブルーのクールな配色で、角のとれたハンサムスタイルの完成。







トップスのように軽い「ZARAのコンパクトな白」

白ウールブルゾンジャケット／ザラ（ザラ カスタマーサービス）



クリーンな白も、ウール素材で暖かみをもたせることで着こなしやすく。硬めのウールで裏地はニットのような風合い。カジュアルにも、キレイめに装いたいシーンにもマッチする便利な1着。







(服のプライスなど詳細へ)

【全14着の一覧】≫キレイにもカジュアルにも使える「出番が多い」上質なのにお手頃プライスのアウター





