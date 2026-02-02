iCエリアをまたがり定期券の購入が可能に

JR東海とJR西日本は2026年1月29日、モバイルICOCAの仕組みを活用したTOICAのモバイルサービスを開始すると発表しました。

【ほぼモバイルICOCA？】これがTOICAのモバイルICサービスです（画像）

サービス開始日は3月17日を予定しており、まずはAndroidスマートフォン向けに先行リリースされます。

モバイルICOCAとの機能的な違いはありませんが、TOICAエリアの定期券がモバイルでも利用可能になるほか、ICエリアをまたがる定期券の購入も可能になります。ただし、「在来線完結となる2区間定期券」や「一部の連絡会社線にまたがる新幹線定期券」など、一部に利用制限があるとしています。

アプリ画面にはTOICAのキャラクターであるヒヨコが表示されていますが、これを見たSNSユーザーからは「ICOCAのデザインがヒヨコになっただけ」「TOICAのカードフェイスを着せたモバイルICOCAやん笑」といった声も上がっています。

また「TOICA」のモバイルサービスであるにもかかわらず、画面イメージにはICOCAのキャラクターであるイコちゃんも表示されていることへのツッコミも見られました。

TOICAのモバイルサービスでは、ICカードと同様にタッチで改札を通過できるほか、チャージや定期券の購入、払い戻しなどを、登録したクレジットカードから支払うことができ、電子マネーでの決済も可能です。

改札通過時にアプリの起動やログインは不要ですが、おサイフケータイアプリでのメインカード設定が必要です。

詳細については、2月中旬に改めて発表される予定です。