プレミアリーグ 25/26の第24節 リバプールとニューカッスルの試合が、2月1日05:00にアンフィールドにて行われた。

リバプールはウーゴ・エキティケ（FW）、コーディ・ガクポ（FW）、フロリアン・ビルツ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するニューカッスルはハーベイ・バーンズ（FW）、アンソニー・ゴードン（FW）、アントニー・エランガ（FW）らが先発に名を連ねた。なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）はベンチからのスタートとなった。

36分に試合が動く。ニューカッスルのアンソニー・ゴードン（FW）がゴールを決めてニューカッスルが先制。

しかし、41分リバプールが同点に追いつく。フロリアン・ビルツ（MF）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

さらに43分リバプールが逆転。ミロシュ・ケルケズ（DF）のアシストからウーゴ・エキティケ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

ここで前半が終了。2-1とリバプールがリードしてハーフタイムを迎えた。

67分リバプールが追加点。モハメド・サラー（FW）のアシストからフロリアン・ビルツ（MF）がゴールで3-1。さらにリードを広げる。

72分、ニューカッスルが選手交代を行う。ハーベイ・バーンズ（FW）からヨアネ・ウィサ（MF）に交代した。

73分、ニューカッスルは同時に2人を交代。ジョゼフ・ウィロック（MF）、アントニー・エランガ（FW）に代わりニック・ウォルトメイド（FW）、ジェイコブ・マーフィー（MF）がピッチに入る。

84分、リバプールは同時に2人を交代。モハメド・サラー（FW）、ウーゴ・エキティケ（FW）に代わりフェデリコ・キエーザ（MF）、カーティス・ジョーンズ（MF）がピッチに入る。なお、ウーゴ・エキティケ（FW）は負傷による交代とみられる。

84分、ニューカッスルが選手交代を行う。キーラン・トリッピアー（DF）からウィリアム・オスラ（FW）に交代した。

87分、リバプールが選手交代を行う。フロリアン・ビルツ（MF）から遠藤 航（MF）に交代した。

89分、ニューカッスルが選手交代を行う。ルイス・ホール（DF）からアレックス・マーフィー（DF）に交代した。

後半終了間際の90+3分リバプールが追加点。イブラヒマ・コナテ（DF）がゴールで4-1。3点差となる。

そのまま試合終了。リバプールが4-1で勝利した。

なお、リバプールに所属する遠藤 航（MF）は87分から交代で出場した。

2026-02-01 07:10:18 更新