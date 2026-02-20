この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「新聞配達しながら猛勉強した」元愛知県警の高卒警察官が弁護士になるまで 採用試験は「“裏技本”で2週間」という衝撃の過去

YouTubeチャンネル「警察官辞めたch」が、「【元愛知県警】高卒警察官から弁護士になった男の人生とは」と題した動画を公開した。動画では、元愛知県警の警察官で現在は弁護士として活動する青山氏が登場し、高卒での警察官採用から司法試験合格に至るまでの異色の経歴と、その裏にある壮絶な苦労を語った。



ドライブ中の車内で語られた青山氏の経歴は波乱万丈だ。高校卒業後にアルゼンチンへサッカー留学し、帰国後は社会人チームでプレー。22歳で進路に迷っていた際、たまたま見かけたポスターで警察官採用試験を知ったという。驚くべきは試験対策で、「公務員の裏技本」を使い、「2週間ぐらい裏技本を見てた」だけで合格したと告白。これには運転手のインタビュアーも驚きを隠せない様子だった。



警察官としては6年半勤務し、スペイン語通訳としても活躍したが、働きながら通信制大学で法律に触れたことを機に弁護士を志すように。退職後は新聞配達の住み込みバイトをしながら予備校に通う「地獄の日々」を送ったと振り返る。深夜2時に起きて朝刊を配り、夕刊と集金業務をこなしながら、睡眠時間を削って勉強に励んだという。



晴れて弁護士となった現在、青山氏は「警察の時は捕まえるために働いていたが、弁護士だと身柄を解放したりする」と、かつてとは真逆の方向で仕事をしていることに人生の面白さを感じていると語る。また、警察官時代の経験により、「怖い人を相手にお金を回収しないといけない」といった場面でも動じない耐性がついていると明かした。



動画の終盤、青山氏は進路に悩む人々に向けて「最終的には自分自身の本心に従って」とメッセージを送った。安定した公務員の職を捨て、リスクを取って挑戦した彼だからこそ言える言葉には、確かな重みが感じられる。



